Een belangrijk maar minder bekend persoon vertrekt bij Apple. Steve Hotelling was één van de uitvinders van het multitouch scherm, Touch ID en andere functies die we dagelijks gebruiken.

Als je Apple op de voet volgt, komen namen als Craig Federighi, Eddy Cue en Johny Srouji je misschien wel bekend voor. Dit zijn de mensen die vaak voorbij komen of gekomen zijn tijdens Apple’s presentaties en de belangrijkste posities binnen Apple bekleden. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mensen die bij Apple werken en zeer belangrijke rollen vervullen, zonder veelvuldig op de voorgrond te treden. Eén van die mensen is Steve Hotelling. Bloomberg meldt nu dat hij bij Apple vertrekt.

Steve Hotelling vertrekt bij Apple: wat maakte hij?

Steve Hotelling was een vice president bij Apple en rapporteerde rechtstreeks aan Johny Srouji, Apple’s Senior Vice President Hardware Technologies. Hotelling hield zich dus bezig met hardwarematige zaken van diverse Apple-producten. Zijn naam is dan ook te vinden in tientallen patenten en we hebben dan ook veel van de huidige functies mede aan hem te danken.

Hotelling is één van de uitvinders van het multitouch scherm van de iPhone en iPad. Toen Apple met de allereerste iPhone kwam, waren touchscreens an sich niets nieuws. Maar het multitouch scherm zoals de iPhone dat had, was er nog niet. Het speelde een significante rol in het succes van de iPhone en smartphones in het algemeen. Tot op de dag van vandaag gebruiken we multitouchgebaren om de iPhone en iPad te bedienen. Denk aan het gebruik van twee vingers om in- en uit te zoomen.

Maar hij werkte ook mee aan het ontwikkelen van Touch ID, Face ID en diverse schermfuncties als ProMotion. Ook werkte hij aan diverse camerafuncties en gezondheidssensoren. Zijn meest recente werk zijn diverse bijdragen aan de aankomende Vision Pro. Maar dus nog voordat de Vision Pro in de winkels ligt, vertrekt hij dus bij Apple.

Meerdere mensen die met Hotelling gewerkt hebben, spreken tegenover Bloomberg hun waardering voor hem uit. Zo wordt hij “de grootste drijfveer voor innovatie” genoemd. Een andere collega zegt dat “niemand briljanter was dan Steve”.

Het is niet duidelijk wat Hotelling met zijn verdere carrière gaat doen.