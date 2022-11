iPad Pro creatief gebruiken: deze apps heb je nodig!

De iPad Pro is ideaal voor mensen met een creatief beroep. Foto’s en video’s bewerken, producten ontwerpen en schetsen maken: het grote scherm van de iPad Pro zorgt dat je alle ruimte hebt, zeker als je een Apple Pencil bij de hand hebt. In dit artikel zetten we de beste creatieve apps op een rijtje die ideaal zijn voor de iPad. We hebben een aparte lijst met apps om te tekenen en een lijst met tekenpennen voor de iPad.

Creatievelingen met een iPad Pro 2022 kunnen ook gebruikmaken van de nieuwe functie Apple Pencil Hover. Hiermee zie je, nog voordat je het scherm met de Apple Pencil aanraakt, waar je gaat tekenen. In onze tip lees je precies hoe deze functie werkt.

Bekijk ook Zo werkt de nieuwe Apple Pencil hover-functie op de iPad Pro De nieuwste iPads Pro bieden een nieuwe hover-functie. Dit houdt in dat de Apple Pencil al op een afstand van 12mm van het scherm herkend wordt. Je krijgt dan een stipje op het scherm te zien. Hoe het werkt en waarom je het zou willen gebruiken, lees je hier!

Morpholio Trace

De Trace-app is speciaal gemaakt voor de ontwerpers en architecten onder ons. Breng bijvoorbeeld de indeling van een huis in kaart, of maak notities op een bestaande afbeelding of document.

De makers van Trace hebben hun best gedaan om de overstap van klassiek tekenpapier naar het scherm van de iPad Pro zo natuurlijk mogelijk te maken. Trace maakt het bovendien erg gemakkelijk om tussen verschillende lagen van een afbeelding te schakelen.

Photoshop voor iPad

Het heeft even geduurd, maar Photoshop is in (bijna) volle glorie op de iPad te gebruiken. De eerste versie die in 2019 verscheen richtte zich op de basisfuncties voor composities en retoucheren, die je met de Apple Pencil en het touchscreen kunt gebruiken.

“And we’re just getting started” meldde Adobe destijds, om nog maar eens te benadrukken dat de app gaandeweg zou worden uitgebreid. Er zijn inmiddels tools voor penselen, maskers en het slim selecteren van objecten en je krijgt makkelijker toegang tot je penselen en lettertypes in Creative Cloud.

Enlight

Naast het maken van tekeningen is de iPad Pro ook ideaal om foto’s op te bewerken. Dankzij het grote scherm kun je gemakkelijk kleine details aanbrengen. Met fotobewerker Enlight staan er legio tools tot je beschikking, die je op een toegankelijke manier meer of minder nadrukkelijk aanwezig kunt maken.

Affinity Designer

Ontwerpers, zowel professioneel of als hobby, kunnen ook terecht bij de uitstekende apps van Affinity. Eén van die apps is Affinity Designer, die ook geoptimaliseerd is voor de iPad Pro en de Pencil. Er zitten allerlei mogelijkheden in om vrijuit te tekenen met het puntje van je pen en de mogelijkheden zijn daarbij groot. In onderstaande video zie je een aantal van de mogelijkheden in sneltreinvaart voorbij komen. De app ondersteunt ook de nieuwste Apple Pencil. Naast Affinity Designer is ook Affinity Photo een hele handige creatieve app als je met foto’s in de weer gaat.

Autodesk Sketchbook

De Apple Pencil kun je voor veel meer gebruiken dan een notities maken of de Nachtwacht naschilderen. Je kunt dankzij echt professioneel aan de slag met het ontwerpen van producten. Na het installeren van deze gratis app heb je een zeer professioneel digitaal ontwerpprogramma tot je beschikking. De potloden en verfkwasten kunnen thuis blijven, want je digitale tas zit vol met kleuren, stiften, potloden en kwasten. De app werkt uiteraard samen met de desktopsoftware van Autodesk.

Linea Sketch

Of je nu je gedachtes de vrije loop wil laten gaan of je uit wil leven op een groots project: Linea Sketch is een uitstekende teken-app waarmee je dat kan doen. Je maakt tekeningen met de prachtigste kleuren en op het grote scherm van de iPad Pro komen ze goed tot hun recht. Heb je de nieuwste iPad Pro met Apple Pencil 2, dan gebruik je ook de twee keer tikken-actie om snel tussen soorten pennen te wisselen. Er is zelfs een presentatiemodus zodat je je kunsten kan tonen via AirPlay. Ook ondersteunt Linea meerdere lagen, dus je kan het zo ingewikkeld maken als je zelf wil.

Procreate

Of je nu een Apple Pencil hebt of gewoon het puntje van je vingers gebruikt: het enorme scherm van de iPad Pro nodigt uit om te tekenen. Procreate is geoptimaliseerd voor de iPad Pro en heeft alles in huis om het hart van een grafisch ontwerper sneller te laten kloppen.

Er staan meer dan 120 kwasten tot je beschikking en de app is ook geschikt om snelle schetsen mee te maken. Op de iPad Pro komt de app het beste uit verf met ondersteuning voor een canvas van maximaal 16K resolutie.

Astropad

Astropad onderscheidt zich van andere tekenapps omdat het een verlengstuk van je Mac vormt. Zodra je een afbeelding bewerkt op de Mac, kun je Astropad op de iPad (en iPhone) gebruiken om handmatig delen van de afbeelding aan te passen. Met de komst van de iPad Pro worden de mogelijkheden van Astropad alleen nog maar uitgebreider en wordt het makkelijker om een grote afbeelding te bewerken met de Apple Pencil.

Bekijk ook Astropad maakt van de iPad een grafische tekentablet Met Astropad, gemaakt door twee Apple-engineers, maar je van de iPad een grafische tekentablet. Het werkt met alle creatieve software voor Mac en iOS.

Paper by WeTransfer

Tekenapp Paper staat al jaren bekend als uitstekende app voor de iPad om te schetsen en kleuren. De ontwikkelaar van deze app maakte zelf al een Pencil-tekenpen, nog voordat de Apple Pencil het levenslicht zag. De concurrentie van tekenapps is groot op de iPad Pro, maar Paper is zonder twijfel een van de betere. Na een paar updates en Apple Pencil-ondersteuning is Paper helemaal klaar voor het grote scherm van de iPad Pro.

iMovie

De processor in de iPad Pro draait overuren met iMovie. Op de grote tablet kun je drie streams van 4K-video tegelijk laden, wat een uitkomst is voor mensen die regelmatig video’s bewerken op hun tablet. Ideaal als je net een leuke video hebt geschoten en deze direct wilt bewerken. iMovie heeft niet de meest uitgebreide bewerkingsfuncties, maar wel alle opties die je nodig hebt en het is een stuk makkelijker in gebruik dan Moviemaker voor Windows. Je kunt de video bijvoorbeeld alvast opschonen door onnodige stukken weg te halen. Eventueel kun je later op de computer de video écht afmaken. De meeste andere apps van Apple zijn ook geoptimaliseerd voor de iPad Pro, zoals Numbers, Keynote en Pages.

uMake

uMake werd tijdens de keynote van de eerste iPad Pro getoond als een van de demo-apps. Het is een 3D-modelleerprogramma waarmee je bijvoorbeeld een zonnebril, sneeuwscooter of ander product kunt modelleren. Het verschil met andere tekenapps is dat je kunt schetsen in 3D. Het werkt zowel met je vinger als met een stylus. Er zitten geavanceerde tools in om je idee tot leven te laten komen. Ook kun je werken met lagen en groepen. De uiteindelijke ontwerpschetsen exporteer je in OBJ-, IGES- of STEP-formaat. Symmetrisch schetsen? Kan ook! Met de tutorials in de app word je snel op weg geholpen. Om de proefperiode te kunnen gebruiken zul je in de app wel meteen een maand- of jaarabonnement moeten afsluiten. De betaling gaat echter pas na deze proefperiode. Zeg dus op tijd op, als het niet blijkt te bevallen.

Meer creatieve apps voor de iPad Pro

Zoek je nog meer creatieve apps die voor de iPad Pro geschikt zijn, kijk dan hier eens naar:

Pixelmator Photo (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Pixelmator Photo is een uitstekende app als je foto’s wil bewerken.

, iOS 14.0+) - Pixelmator Photo is een uitstekende app als je foto’s wil bewerken. Bamboo Paper (Gratis) - Zoek je een wat eenvoudiger app om te schetsen, dan is Bamboo Paper je het proberen waard. Deze app is gemaakt door de tekentablet-fabrikant Wacom, die de iPad Pro met Apple Pencil wel als grote concurrent moet zien. Met deze app proberen ze je terug te winnen. De app is gratis, maar de meeste functies kosten geld.

Adobe Capture: tool voor Ps,Ai (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Zet schetsen om naar vector-afbeeldingen.

, iOS 14.0+) - Zet schetsen om naar vector-afbeeldingen. Graphic for iPad (€10,99) - Een andere app van Autodesk. Maak professionele graphics zoals hieronder te zien is, met complexe vectorgebaseerde PDF- en SVG-bestanden.

Bekijk ook Tekenen op de iPad: dit zijn de beste apps Wil je op de iPad gaan tekenen met de Apple Stylus, dan heb je keuze uit tientallen apps, van Affinity Designer en Procreate tot Adobe Fresco. Welke bij jou past, is afhankelijk van je behoeften, maar met deze round-up van iPad tekenapps is er altijd iets wat bij jou past.