Veel apps werken tegenwoordig met abonnementen. Streamingdiensten zoals Disney+ laten je via Apple betalen voor de dienst, terwijl andere apps je extra functies geven bovenop de gratis versie. Wat het doel van een abonnement in een app ook is, tot voor kort moesten ze altijd expliciet toestemming vragen bij een prijsverhoging. Was je het niet eens met de nieuwe prijs of reageerde je niet op het verzoek, dan werd je app abonnement opgezegd. In de meeste apps is het op dit moment nog zo geregeld.



iOS biz people… Subscription price increase as mere NOTICE instead of having to confirm, else subs expires.

Is this new behavior for everyone or exclusive to Disney+? pic.twitter.com/zt7c15QcTA

— Max Seelemann (@macguru17) March 24, 2022