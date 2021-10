Sony heeft een primeur: de PlayStation 5 is de eerste spelcomputer waar Apple Music voor beschikbaar is. Je kan daardoor ook tijdens het gamen muziek luisteren.

Apple Music nu op PlayStation 5

Apple Music is al op heel veel verschillende apparaten te gebruiken: van de iPhone en iPad tot de Apple Watch en Apple TV. Maar ook op apparaten van andere bedrijven, zoals Samsung tv’s, is Apple Music beschikbaar. Wat hierin nog ontbrak was een spelcomputer en daar is nu verandering in gekomen. Sony kondigt vandaag aan dat de Apple Music-app beschikbaar is voor bezitters van een PlayStation 5. Helaas is er geen support voor Spatial Audio.



Met de nieuwe Apple Music-app voor PlayStation 5 kun je naar de complete bibliotheek van Apple Music luisteren via je televisie. De app ondersteunt zowel het afspelen op de voorgrond als in de achtergrond. Je kunt dus tijdens het gamen muziek afspelen uit Apple Music. Tijdens het gamen druk je op de PS-knop op de controller om via het Control Center de Music Function-optie te gebruiken. Apple Music stelt muziek voor die past bij de game die je op dat moment aan het spelen bent. Je kan ook naar nummers uit je bibliotheek luisteren of speciale Apple Music-afspeellijsten voor tijdens het gamen starten.

Naast muziek, vind je in de Apple Music-app op de PlayStation 5 ook het complete aanbod van muziekvideo’s. De muziekvideo’s worden in 4K afgespeeld en tijdens het kijken van een videoclip kun je meteen naar een game gaan. De audio van die videoclip wordt vervolgens op de achtergrond afgespeeld.

Het enige wat je nodig hebt om Apple Music op de PlayStation 5 te gebruiken, is een actief Apple Music-lidmaatschap. Je downloadt de app via het Media-gedeelte op de PlayStation 5. Vervolgens link je je account met de app. Je kunt je niet rechtstreeks via de app abonneren op Apple Music.