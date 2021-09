Apple heeft een wijziging doorgevoerd in de App Store voor haar eigen ingebouwde apps. Je kan nu namelijk een beoordeling en een recensie achterlaten van Apple's standaardapps in de App Store.

De App Store is de plek om nieuwe apps te downloaden, maar veel gebruikers benutten de App Store om apps te prijzen of juist af te kraken via reviews. Je kan in de App Store een recensie achterlaten of een beoordeling geven met een aantal sterren. Maar dat kon lang niet voor alle apps, want Apple’s eigen ingebouwde apps waren uitgesloten van beoordeling en reviews. Sinds iOS 15 is dat niet meer het geval en gebruikers maken daar nu al gebruik van.



Nu ook App Store-reviews van Apple’s standaardapps

Nederlandse iPhone-bezitters laten in de App Store al hun mening achter over Apple’s eigen standaardapps. De recensies en beoordelingen zijn lang niet altijd positief. Hoewel het aantal sterbeoordelingen nog niet heel erg hoog is, melden gebruikers bij de Woning-app dat ze problemen hebben met het verbinden met apparaten. De Apple Kaarten-app scoort iets beter, al zien we daar ook wat opmerkelijke reviews tussen staan.

Eén van de slechts scorende apps, is Apple’s eigen Vertaal-app. Deze krijgt slechts 1,3 sterren. Vooral het gebrek aan ondersteuning voor de Nederlandse taal kan op veel (terechte) kritiek rekenen. In de Nederlandse App Store zijn de Wallet-app en de FaceTime-app één van de hoogst beoordeelde apps. In de Amerikaanse App Store zijn er nog veel meer beoordelingen geplaatst. Daar klagen gebruikers ook over het ontbreken van iPad-versies van de Weer- en Rekenmachine-app.

De mogelijkheid om een review achter te laten werkt alleen op de iPhone en iPad met iOS 15 en iPadOS 15. Gebruikers met iOS 14 of ouder hebben die optie niet. Ook zien iOS 14-gebruikers geen sterbeoordelingen of recensies van iOS 15-gebruikers. Het is niet helemaal duidelijk wat de reden is dat Apple de beoordeling nu opengegooid heeft voor haar eigen standaardapps. Mogelijk is dit het gevolg van de groeiende kritiek op Apple’s machtsmisbruik met de App Store en ongelijke regels voor Apple’s eigen apps en die van derden. Door de reviews nu mogelijk te maken, wordt ook direct in de App Store duidelijker hoe het zit met de kwaliteit van Apple’s eigen apps (al kan het soms ook een vertekend beeld geven). Of Apple ook naar de beoordelingen in de App Store gaat luisteren, is nog maar de vraag.