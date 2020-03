Apple sluit meerjarendeal

Het gaat om Universal Music, Sony Music en Warner Music, meldt de Financial Times. Daarmee kunnen nummers van populaire artiesten beschikbaar blijven op het platform. Lizzo is een interessant geval: een paar maanden geleden zouden haar eerste twee albums zijn verdwenen van Apple Music, terwijl ze vlak daarna werd uitgeroepen tot Breakthrough Artist of the Year tijdens de allereerste Apple Music Awards. In dezelfde verkiezing werd Billie Eilish uitgeroepen tot artiest van het jaar.



De nieuwe licentiedeals zouden de afgelopen maanden zijn gesloten. Daarbij zijn geen bundel-afspraken gemaakt, bijvoorbeeld met Apple TV+. Er waren vorig jaar geruchten dat Apple werkt aan een grotere entertainmentbundel met muziek, tv-series en mogelijk ook games. Het lijkt erop dat Apple die plannen niet (meer) heeft.

Om de zoveel jaar moet Apple de afspraken met platenlabels vernieuwen om de royalty-vergoedingen en de muziekrechten te regelen. Nu Apple Music meerjarendeals heeft gesloten is het de vraag hoe het met concurrent Spotify zit. Volgens de Financial Times heeft dit bedrijf meer moeite om tot een overeenkomst te komen. Er zouden al een jaar gesprekken zijn met Universal Music en Warner Music. Ondertussen worden de lopende contracten steeds met een maand verlengd, totdat er een nieuwe deal ligt.

Apple Music ligt nog wel qua betalende gebruikers achter op de concurrentie. Met 60 miljoen betalende abonnees (zomer 2019) is de afstand tot Spotify nog groot: dat bedrijf had in oktober 113 miljoen betalende klanten.

