iCulture Vandaag: dit was donderdag 12 maart 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 12 maart 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is de dag waarop vergaande maatregelen zijn aangekondigd om het coronavirus in Nederland te bestrijden. Wij duiken daarom in de mogelijkheden om thuiswerken makkelijker te maken met software, hardware en tips. Ook kijken we naar productiviteitsapps voor de Mac. Dat e meer vandaag op iCulture!



De beste productiviteitsapps voor de Mac voor je op een rijtje gezet.

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

TicketSwap - (Ver)koop Tickets (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Vernieuwd Ontdek-tabblad.

Cardhop (€5,49, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Twee nieuwe toetsenbord-snelkoppelingen toegevoegd.

Google Home (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Uitrol van nieuwe functies, onder andere verbeterde ondersteuning voor het snel in- en uitschakelen van verlichting via de snelle actie Lampen

Curve (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Betere notificaties om je op de hoogte te houden van wat er met je account gebeurt.