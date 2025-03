Twee jaar geleden bracht Apple eindelijk Apple Music Classical uit, nadat Apple al in 2021 de Nederlandse dienst Primephonic overnam. Het heeft vervolgens ruim een half jaar geduurd voordat er een iPad-versie was en op een Mac-versie zitten we vandaag de dag nog steeds te wachten. Maar nu is er toch goed nieuws als je graag via de Mac naar klassieke muziek wil luisteren: Apple Music Classical is er nu ook op het web, zo ontdekte MacRumors.

Apple Music Classical op het web

De webversie van Apple Music Classical is via deze link te bezoeken. Nadat je inlogt met je Apple Account kun je meteen bij je eigen bibliotheek, maar ook bladeren door de catalogus van klassieke muziek. Qua indeling komt de webversie van Apple Music Classical overeen met de webversie van Apple Music: het menu aan de linker zijkant, alle content in het midden en de audiospeler aan de bovenkant.

De webversie is dus een handig alternatief als je het toch op de Mac wil gebruiken, maar het werkt ook op andere apparaten met een internetbrowser (zoals Windows). Wil je op de Mac toch een beetje de ervaring van een app, dan kun je er een webapp van maken door de website aan je Dock toe te voegen.

Bekijk ook Maak van je favoriete website een webapp in macOS Sonoma Wist je dat je in het dock op je Mac ook een website-snelkoppeling kunt plaatsen? Handig voor je favoriete websites. En in macOS Sonoma heeft Apple dit nog veel makkelijker gemaakt, doordat je een webapp in één klik in je Dock kan zetten. Dit is het moment om van je favoriete website (iCulture bijvoorbeeld 😉) een webapp te maken.

Desalniettemin zou een volwaardige Mac-app nog steeds een welkome toevoeging zijn, aangezien dat net wat prettiger werkt dan een webapp. Bovendien ontbreekt er nog altijd een Apple TV-versie. Wel is Apple Music Classical sinds november beschikbaar op CarPlay.