Adobe MAX 2020 conferentie dit jaar gratis voor iedereen

Voorgaande jaren deden we vaak live verslag vanaf Adobe MAX 2020, om te vertellen over de nieuwste aankondigingen voor Photoshop en andere Adobe-apps, vooral die voor iPhone en iPad. Dit jaar kan iedereen gratis deelnemen aan een online event.

Adobe MAX 2020 gaat digitaal

Adobe volgt het voorbeeld van Apple en gaat de grootste jaarlijkse conferentie online aanbieden, gratis voor iedereen. Tijdens Adobe MAX krijg je te horen over de nieuwste software-releases die staan gepland. Je kunt digitaal kijken van 20 tot 22 oktober 2020. De registratie is nu geopend en inschrijven kan via de Adobe-website. Er staan 56 uur inspiratie en leerervaringen op je te wachten. Er zijn live demonstraties, toespraken, muzikale optredens en meer.



Ook zullen van tijd tot tijd bekende mensen opduiken, zoals acteur Keanu Reeves, filmmaker Ava DuVernay, fotografe Annie Leibovitz en artiest Tyler, the Creator. Je doet ook mee aan verlotingen, onder andere voor gratis t-shirts. Door tutorials van sponsors te kijken valt er nog meer te verdienen. Sponsors zijn onder andere Microsoft, Dell en NVIDIA, het bedrijf dat interesse heeft in de overname van ARM Holdings.

Wat de serieuze kant betreft: als je inschrijft kun je nu alvast een schema maken van de 350 events die je eventueel zou willen bezoeken. Je krijgt na registratie ook toegang tot de bestanden en presentaties die je nodig hebt om meer uit het event te halen. Verder heb je net als bij Apple de mogelijkheid om met productexperts in contact te treden.

In een blogposting op de website legt Adobe het allemaal uit – ook waarom je zou willen registreren. Wil je je voorbereiden, dan kun je alvast een abonnement nemen op Creative Cloud.