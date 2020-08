Vandaag bracht Apple het nieuws dat Beats 1 omgedoopt wordt tot Apple Music 1. Daarmee is de merknaam Beats weer iets minder prominent aanwezig. Tegelijkertijd reist ons de vraag of Apple niet beter helemaal moet stoppen met Beats. Wat is jouw mening? Stem in onze poll.

In het voorjaar van 2014 kocht Apple Beats. De merknaam Beats was vooral bekend van de populaire hoofdtelefoons, maar voor Apple was de achterliggende gedachte van de overname het starten van een eigen streamingdienst. Na de introductie van Apple Music een jaar later, is de Beats-naam een stuk minder populair geworden. Er zijn nog wel hoofdtelefoons en nieuwe oordopjes uitgebracht, maar niet meer met zoveel succes als tijdens de hoogtijdagen van Beats. Is het tijd voor Apple om helemaal te stoppen met Beats?



Moet Apple stoppen met Beats?

De afgelopen jaren heeft Apple wel een paar nieuwe hoofdtelefoons onder de merknaam Beats uitgebracht, zoals de Powerbeats Pro en de Beats Studio Pro. Maar er waren ook jaren dat er geen nieuwe Beats-producten verschenen, afgezien van een nieuw kleurtje op een bestaand model. Bovendien zien we de afgelopen jaren al steeds vaker dat de naam Beats op de achtergrond verdwijnt.

Geen Beats meer bij Back to School-actie

Apple’s Back to School-actie beloonde studenten in wording al jarenlang met een gratis Beats-hoofdtelefoon. Bij aanschaf van een nieuwe iPad of MacBook kreeg je bijvoorbeeld een Beats Studio 3 Wireless of een geavanceerdere versie tegen een kleine meerprijs. Maar dit jaar niet. Apple trakteert je nu op een gratis setje AirPods. De Beats-hoofdtelefoons zijn uiteraard nog wel bij Apple te koop, maar Apple zet ze steeds minder in de spotlights.



Apple’s laatste Back to School met Beats, in 2019

Apple’s eigen hoofdtelefoon komt eraan

Dat heeft natuurlijk ook te maken met de populariteit van de AirPods. Dat is wat mij betreft dan ook de belangrijkste reden om te stoppen met het merk Beats. De AirPods hebben inmiddels zo’n grote naamsbekendheid gekregen, dat Apple met Beats nu ook vooral aan het concurreren is met zichzelf. Je zag ook dat de hoofdtelefoons van Beats enerzijds en Apple anderzijds steeds dichter naar elkaar toe gegroeid zijn. De Beats Solo Pro en de AirPods Pro verschenen vlak na elkaar. De transparantiemodus die Apple voor het eerst aan de Beats Solo Pro toevoegde, verscheen daarna ook op de AirPods Pro. Je kan er vergif op innemen dat we deze of een soortgelijke modus ook op de AirPods Studio gaan zien. Dit is de hoofdtelefoon waar Apple al een tijdje aan werkt.

Het was voor deze hoofdtelefoon lange tijd onduidelijk of deze nou onder de merknaam Beats of onder Apple’s eigen naam uitgebracht zou worden. Inmiddels lijkt het erop dat Apple kiest voor AirPods Studio, waarmee ze opnieuw de concurrentie aangaan met de eigen Beats-hoofdtelefoon.

Bekijk ook AirPods Studio: 9 verwachtingen voor Apple's hoofdtelefoon Apple werkt volgens geruchten al een hele tijd aan een eigen hoofdtelefoon, mogelijk genaamd de AirPods Studio. Het wordt de tegenhanger van de gewone AirPods, de populaire draadloze oordopjes. Wat weten we nu al van deze draadloze Apple hoofdtelefoon? We praten je bij.

Tel daar ook nog bij op dat Beats ook al een tijdje geen speakers zoals de Beats Pill meer maakt, waardoor er nog maar weinig manieren zijn om zich te onderscheiden van Apple’s eigen audioproducten. Apple heeft natuurlijk ook nog de HomePod en werkt ook nog aan een HomePod mini.

Overigens is er nog wel steeds verschil in de audiokwaliteit tussen de audio-producten van Beats en Apple. Beats zijn kenmerkend voor de harde bas. Dat is bij de AirPods Pro bijvoorbeeld veel minder het geval. Maar we weten nog niet hoe de nieuwe AirPods Studio gaat klinken. Wellicht dat deze ook meer de kant van de Beats-hoofdtelefoons op gaat.

Einde Beats 1

Vandaag trok Apple ook de stekker uit Beats 1. In principe is het nieuwe Apple Music 1 qua inhoud nagenoeg hetzelfde gebleven, maar Apple geeft daar wat mij betreft een duidelijk signaal mee af. Het draait allemaal om de eigen merknamen zoals Apple Music en dus ook AirPods. Apple heeft er meer baat bij om de bekendheid van de AirPods en Apple Music te vergroten dan nog nieuwe Beats-producten te verkopen.

Bekijk ook Apple Music stopt met Beats 1, wordt Apple Music 1 Apple kondigt vandaag aan dat ze stoppen met Beats 1. In plaats daarvan is er nu Apple Music 1, de vernieuwde versie van het online radiostation. Er komen ook twee nieuwe radiozenders.

Wat mij betreft kan het hele Beats-merk daarom beter over gaan in Apple’s eigen audio-divisie. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat Beats weer zelfstandig verder zou gaan. Apple lijkt wel gek om de mensen bij Beats niet in eigen huis te houden en vrijuit te laten gaan. Bovendien zorgt zo’n samenvoeging ervoor dat Apple meer de focus kan leggen op één reeks audio-producten, namelijk haar eigen AirPods en HomePod-lijn.

Wat nog wel belangrijk is om te vermelden, is dat Apple eerder dit voorjaar nog ontkende Beats uit te willen faseren. Dit gerucht werd door een bron de wereld in geslingerd, maar Apple zou hier vooralsnog geen plannen voor hebben.

Wat vind jij? Kan Apple beter stoppen met Beats of zit er toch nog muziek in? Laat het ons weten in de poll!

Poll niet (goed) zichtbaar? Invullen kan ook hier!