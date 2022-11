Betatesters krijgen weinig respons

Federighi is Apple’s senior vice-president voor software engineering en is het meest bekend als de man die met veel charisma nieuwe iOS-versies aankondigt. Krijg jij na zijn vlammende betoog ook zin om mee te doen aan de betatest en hoop je dat Federighi persoonlijk naar jouw suggesties kijkt? De kans daarop is niet zo heel groot. Apple’s softwarebaas in een mailwisseling met een gebruiker toegegeven dat het betaprogramma niet de hoeveelheid interactie en invloed geeft die hij zou willen.



De Apple-gebruiker klaagde tegen Federighi dat Apple’s betaprogramma in feite nauwelijks luistert naar feedback en suggesties van gebruikers. Volgens Federighi ligt het aan de aantallen: “letterlijk miljoenen mensen doen mee aan onze beta’s en heel veel van hen willen feedback geven en invloed hebben op Apple’s producten”. Maar dat lukt niet omdat het er zo veel zijn. Als je meedoet aan het betaprogramma kun je bugs melden en screenshots insturen van zaken die niet goed werken, of die volgens jou beter zouden moeten. Met name die suggesties lijken nauwelijks te worden opgepakt en mensen krijgen dan ook maar zelden een reactie van Apple

Federighi:

Ik ben het ermee eens dat de huidige aanpak veel mensen in de community niet geeft wat ze zouden willen, als het gaat om interactie en invloed. We zijn er nog niet uit hoe we dat op een praktische en constructieve manier kunnen bereiken. We blijven erover nadenken.

Een concrete oplossing heeft Federighi dus niet. Uit situaties in het verleden blijkt dat gebruikers wel degelijk invloed kunnen hebben op nieuwe functies, maar pas als er massaal geprotesteerd wordt, zoals onlangs bij Stage Manager. Een goede suggestie van een eenling wordt al snel ongebruikt aan de kant gelegd, simpelweg omdat er geen tijd is om overal naar te kijken. Uit de woorden van Federighi blijkt dat dit niet eens met opzet gebeurt, maar dat er door de miljoenen betatesters geen mogelijkheid is om overal op in te gaan.

Momenteel loopt er ook weer een beta: je kunt sinds vanavond de derde beta van iOS 16.2 installeren. De meeste aandacht voor de beta’s is echter rond WWDC, als de nieuwe functies voor het komende najaar zijn aangekondigd en iedereen ze even wil proberen. Tijdens de zomermaanden worden er heel wat bugs ontdekt en die worden zo goed mogelijk opgelost. Maar uit de opmerkingen van Federighi krijg je de indruk dat er toch ook wel veel blijft liggen.

Toch een poging doen? Je kunt bij het testen van beta’s een screenshot maken en suggesties indienen? Maar je kunt ook Apple feedback geven over producten en diensten door een formulier in te vullen of door het erop te wagen en Tim Cook of Craig Federighi een e-mail te sturen. Ook in dat geval is het probleem: er zijn simpelweg te veel ideeën om alles te bekijken en serieus te overwegen, dus je krijgt niet altijd antwoord terug.