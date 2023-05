De patentaanvraag voor dit apparaat is te vinden in de database van de World Intellection Property Organization en is op 25 mei 2023 openbaar gemaakt. Apple staat daarin duidelijk genoemd als uitvinder. In de database van het US Patent Office worden dezelfde namen van engineers genoemd, maar ontbreekt de naam van Apple. Dit is gebruikelijk als Apple niet wil dat een uitvinding vroegtijdig wordt ontdekt. Juist daarom is het interessant om eens te kijken wat Apple nu eigenlijk bedacht is. Er gaan al wel langer geruchten dat Apple van plan is een Apple TV met speaker en scherm te combineren en door nieuwe geruchten over de iPhone als smart display zoude de ontwikkelingen wel eens in een stroomversnelling kunnen raken.



Een toekomstig smart home -apparaat zou wel eens de vorm van een HomePod kunnen hebben, met een scherm om content af te spelen, zoals video. Het gaat om een cilindrische of kubusvormige behuizing, al kan het ook de vorm van een piramide of kegel hebben. In de behuizing zit een speaker en het geluid komt door gaatjes in deze behuizing. Je kunt het gebruiken voor het afspelen van muziek en andere audio. Ook spraak behoort tot de mogelijkheden. Eerder waren er al geruchten over een HomePod met smart display en werden er dit soort concepten gemaakt:

Apple’s patent beschrijft nu wat duidelijker wat de bedoeling is. Op de behuizing zit een “visueel output-device” (oftewel display) gebaseerd op LCD, microLED of een andere schermtechnologie. Er kunnen openingen in de behuizing zitten met achtergrondverlichting voor bijvoorbeeld het projecteren van iconen en symbolen. Via een microfoon kun je opdrachten geven. Verder staan er in de tekst veel mogelijke acties, zodat Apple er nog alle kanten mee op kan. Zo kan het scherm tekst, bewegende beelden, iconen en andere grafische elementen laten zien. De content kan aangepast worden op basis van criteria, zoals de locatie, tijd en nabijheid van bepaalde personen. Het apparaat kan in verschillende standen staan, bijvoorbeeld een family mode, entertainment mode en dergelijke. ’s Nachts kan het apparaat bijvoorbeeld rustgevende beelden en muziek afspelen, terwijl er ’s ochtends vroeg vrolijke content op wordt afgespeeld om je energie te geven. En tijdens de feestdagen kan het apparaat je met rood-groene tinten in kerststemming brengen, onder het genot van wat kerstmuziek. Ben je jarig? Dan weet het apparaat wanneer de jarige in de buurt is en begint “Happy Birthday” te zingen.

Het patent beschrijft verder ook handbewegingen, waarbij hoorbare kliks of variaties in verlichting duidelijk maken dat de handbeweging is gedetecteerd. Het systeem zou ook als babyfoon gebruikt kunnen worden. Er zit namelijk een ingebouwde camera in, die tevens geschikt is voor FaceTime-gesprekken. De camera wordt gebruikt om gebruikers te herkennen. Wie meer wil weten kan de patentaanvraag met de titel ‘Device with Sensors and Display Devices’ een rustig gaan nalezen. De uitvinders zijn Paul X. Wang (senior manager voor Product Design) en Jie Gu. Met name Wang heeft al heel wat patenten op z’n naam staan.