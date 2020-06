De Apple Stores moeten dan wel weer open zijn – en dat is in Nederland en België nog niet het geval. In Duitsland kun je al wel weer terecht met je technische problemen, terwijl sommige Apple Stores in de VS juist weer worden gesloten vanwege oproer.

Het nieuwe apparaatje is een opvolger van de Serial Number Reader (SNR), waarmee het serienummer direct uitgelezen kan worden. Ook kan er andere diagnostische informatie mee opgevraagd worden.



USB-C diagnostische tool

Er was al een versie met Lightning-aansluiting. Deze nieuwe USB-C Diagnostic Tool (UDT) is bedoeld voor apparaten met USB-C aansluiting, om precies te zijn de iPad Pro. Intern zou het apparaat ChimpSWD heten.

Apple heeft erkende serviceproviders geïnformeerd dat zij de nieuw USB-C Diagnostic Tool kunnen gebruiken voor de iPad Pro’s uit 2018, namelijk de eerste generatie 11-inch iPad Pro en de derde generatie 12,9-inch iPad Pro. Pas later zal de Apple Service Toolkit 2 nog een extra update krijgen, zodat het ook werkt met de modellen uit 2020.

Als een medewerker support wil uitvoeren, kan hij of zij de UDT met een geschikte kabel aansluiten op de iPad. Het andere uiteinde van de kabel moet worden aangesloten op de Hardware Diagnostic Interface (HDI), een Mac.

Wil je alleen maar je iPhone- of iPad-serienummer uitlezen, dan zijn er makkelijker methoden. Je vindt dit gewoon op het apparaat zelf. Ook bij andere Apple-producten is het gemakkelijk te achterhalen: