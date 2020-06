Volgens een nieuw gerucht van DigiTimes begint Apple in juli met de massaproductie van de 6,1-inch iPhone 12, zodat er op tijd voldoende voorraad is. Het betekent niet dat je ze al in juli kunt aanschaffen.

‘Massaproductie iPhone 12 begint in juli

Goed nieuws voor mensen die met spanning op de volgende generatie iPhones zitten te wachten. In juli zouden de producenten van Apple aan de slag gaan met de aanstaande 6,1-inch iPhone 12. Dit is slechts één van de vele modellen die Apple dit najaar van plan zou zijn uit te brengen. In juli/augustus begint de productie van het goedkopere model, denkt DigiTimes. Daarna begint de massaproductie van de high-end modellen.



Het zou gaan om vier nieuwe modellen, die in de gebruikelijke periode van september tot en met oktober in de winkel liggen. Tekorten in de toeleveringsketen zouden nog voor problemen kunnen zorgen, maar daar kijken we niet gek van op. Er zijn elk jaar wel geruchten over mogelijke vertragingen door onvoorziene problemen. Vanwege het relatief grote aantal modellen zou Apple kunnen kiezen voor een gefaseerde invoer.

Aparte touch-module nodig

Samsung zou de schermen voor drie van de vier modellen leveren: het instapmodel van met 5,4-inch scherm en de twee Pro-modellen met een scherm van respectievelijk 6,1-inch en 6,7-inch. Daarnaast komt er nog een vierde model met 6,1-inch scherm die dezelfde specs heeft als het instapmodel. De schermen daarvoor zouden worden geleverd door BOE en LG.

Waarom Apple nu al begint? Er zijn touch-modules nodig die afkomstig zijn van andere externe partners binnen de toeleveringsketen. Bij de schermen van 5,4-inch en 6,7-inch modellen is dat niet nodig. Daar zitten de touch-sensoren al direct in het OLED-peneel ingebouwd en is er geen apart onderdeel nodig. Apple gaat hierbij gebruik maken van Samsung’s Y-OCTA Touch-technologie voor flexibele schermen.

De schermformaten en verschillende modellen zijn al meermaals genoemd door analisten en geruchtenlekkers. Het opvallende daarbij is dat Apple voor het eerst van plan zou zijn om toestellen met alleen OLED-scherm uit te brengen. Eerder zei display-expert Ross Young al dat de productie van panelen eind juli zou beginnen, maar hij wist nog niet om welke modellen het ging.