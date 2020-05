Beveiligingsonderzoeker Bhavuk Jain ontdekte in april een gevaarlijk lek in 'Sign in with Apple'. Daarmee was het mogelijk om gebruikersaccounts over te nemen. Apple heeft het probleem nu opgelost en claimt dat er geen misbruik van is gemaakt.

Bug bij Sign in with Apple

De man kreeg $100.000 voor zijn ontdekking via Apple’s Security Bounty Program. De bug deed zich specifiek voor bij apps van derden, die gebruik maakten van Sign in with Apple en geen extra beveiligingsmaatregelen hadden genomen. Sign in with Apple (‘Log in met Apple’) maakt voor de authenticatie gebruik van een JWT (JSON Web Token), of een code die wordt gegenereerd door een Apple-server. Apple geeft gebruikers vervolgens de mogelijkheid om het e-mailadres van hun Apple ID te delen, of een willekeurig uitziend e-mailadres waarop je wel bereikbaar bent. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een JWT.



Jain ontdekte dat op deze manier toegang tot een account mogelijk was. In een interview met Hacker News legt hij uit hoe gevaarlijk dit is: een kwaadwillende zou het complete account kunnen overnemen.

Verplicht voor ontwikkelaars

Het vervelende is dat Apple de functie nogal opdringt: ontwikkelaars zijn verplicht om Sign in with Apple te ondersteunen, als ze ook andere sociale logins via Facebook en dergelijke aanbieden.

Apps die er gebruik van maken zijn Dropbox, Spotify, Airbnb en Giphy. Dat wil overigens niet zeggen dat deze accounts nu in gevaar zijn.