Apple verkoopt sinds kort een Lightning-naar-usb-c adapter. Hiermee kun je elk Lightning-accessoire geschikt maken voor iPhones met usb-c. Hoe bevalt dit kabeltje voor CarPlay in de auto? Dat hebben we getest!

Een adapter voor je iPhone 15

Valt er nou echt zoveel te vertellen over een usb-c-naar-Lightning adapter? Welnee! Vandaar dat we deze review beknopt houden. In een eerder artikel hebben we al besproken hoe je bestaande Lightning-accessoires kunt blijven gebruiken als je bent overgestapt naar een iPhone met usb-c. We noemden toen ook al de €35 kostende usb-c-naar-Lightning adapter van Apple, die van pas zou kunnen komen als je een CarPlay-systeem met Lightning-kabel hebt. Dit is precies het scenario dat we met de adapter wilden testen. Op deze pagina beschrijven we onze ervaringen met CarPlay en Apple’s adapter.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De adapter is getest in oktober 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De adapter is zelf aangeschaft.

Apple USB-C naar Lightning adapter in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de adapter:

Adapter met Lightning-ingang en usb-c uitgang

Geschikt voor iPhone 15-modellen

Maximaal vermogen voor opladen: 24 Watt

Maximale snelheid van data: 480 Mbps

Werkt met usb 2.0

Lengte ca. 10 centimeter

Verkrijgbaar voor €35 bij de Apple Store, Bol.com en andere winkels (zie verderop)

Introductie

Laat ik eerst even de situatie schetsen: we hebben een CarPlay-systeem in de auto, dat we achteraf hebben laten inbouwen. Deze bevindt zich áchter het dashboard en is dus niet ingebouwd in de DIN-sleuf van het voertuig. Aan de zijkant van het dashboard steekt een Lightning-kabel naar buiten, die je op de iPhone aansluit. Met de komst van de iPhone 15 zaten we met een probleem: hoe kunnen we het CarPlay-systeem blijven gebruiken?

Eén optie is om het dashboard los te trekken en een nieuwe kabel aan te sluiten. De meeste aftermarket CarPlay-systemen hebben een standaard usb-a aansluiting, ook die van ons. Als je een zwarte kabel kiest, is dit de mooiste oplossing. Maar niet iedereen is hier handig mee.

Een andere optie is om de bestaande Lightning-kabel met een adapter geschikt te maken voor usb-c. Je vindt bij Amazon.nl en Bol.com allerlei adapters, die op het eerste gezicht prima geschikt zijn. Maar dat is niet zo: ze zijn alleen geschikt voor stroomdoorvoer en vrijwel nooit voor audio en data. Terwijl je bij CarPlay álles wil: je wil ook het geluid via de speakers horen en de navigatiebeelden op het display zien.

Vandaar dat we bij de USB-C-naar-Lightning-adapter van Apple terechtkwamen, die volgens Apple wél geschikt is. Apple heeft over deze adapter zelfs een hele supportpagina volgeschreven, waarin het gebruik met CarPlay expliciet wordt genoemd. Die houdt nog wel een slag om de arm: het werkt “in de meeste voertuigen”, maar: “sommige combinaties van adapters, kabels en entertainmentsystemen kunnen de bekabelde CarPlay-verbinding verstoren”. Zou het werken?

Design van de USB-C naar Lightning-adapter

Het kabeltje is zo’n 10 centimeter lang en lijkt op alle adapters die Apple verkoopt. Aan de ene kant zit de Lightning-ingang en aan de andere kant de usb-c uitgang. Daar tussenin zit een gevlochten kabeltje. Alles is in de typische Apple-kleur wit uitgevoerd. Ik had liever een zwarte variant gehad, zodat het minder opvalt in de auto, maar helaas is er geen keuze uit kleuren.

Apple’s USB-C naar Lightning-adapter geeft ook audio en data door.

USB-C naar Lightning-adapter in gebruik

De adapter heeft volgens de omschrijving in de Apple Store drie functies: opladen, data overzetten en audio doorgeven. Je kunt ‘m dus ook gebruiken om allerlei andere Lightning-accessoires geschikt te maken. Sterker nog, je zou hem zelfs kunnen gebruiken om je Apple Pencil 1 op te laden via de usb-c-poort van een geschikte iPhone of iPad. Apple verkoopt hiervoor een speciale Apple Pencil-adapter van €10. Nu denk je misschien: is die Apple Pencil-adapter niet geschikt? Met de juiste kabels kun je daarmee immers ook je usb-c iPhone koppelen aan de Lightning-aansluiting van CarPlay. Helaas, ook dat werkt niet want de Apple Pencil-adapter is alleen geschikt voor opladen en niet voor audio/data.

De cliffhanger in dit verhaal is: werkt het ook? Gelukkig kan ik daar met een volmondig “ja!” op antwoorden. De prijs van €35 is eigenlijk absurd en het witte kabeltje oogt niet fraai in een zwart interieur, maar de adapter heeft wel in één klap ons CarPlay-aansluitprobleem opgelost. Bij gebruik van de adapter werkt alles zoals voorheen: na het aansluiten en het opstarten verschijnt de CarPlay-interface meteen in beeld en het geluid wordt zonder haperen doorgestuurd.

Score 7.5 Apple USB-C naar Lightning-adapter €35 Voordelen + Adapter 'bouwt' al je bestaande Lightning-accessoires om

Geschikt voor opladen, audio en data

Werkt meteen en zonder problemen na het aansluiten Nadelen – Absurde prijs (en er zijn ook geen alternatieven)

Matige specs (usb 2.0)

Alleen verkrijgbaar in wit en in één lengte

Conclusie USB-C naar Lightning-adapter review

Vanwege de hoge prijs kan ik deze adapter alleen aanraden als je een heel specifiek probleem hebt dat je alléénn met deze adapter kunt oplossen. Zoek je een oplossing om je bestaande Lightning-kabel te blijven gebruiken, dan is vaak het goedkoper om gewoon een nieuwe kabel met usb-c aan te schaffen. Heb je echter een ‘onmisbaar’ accessoire dat alleen met Lightning werkt en dat te duur of te omslachtig is om te vervangen (zoals een CarPlay-systeem of een duur speakersysteem), dan kan de adapter wel de moeite waard zijn om aan te schaffen. De adapter werkte meteen en heeft ook na meerdere autoritten nog geen klachten opgeleverd. Ons CarPlay-systeem kan weer probleemloos gebruikt worden – ook al was het een vrij prijzige oplossing.

Apple USB-C naar Lightning-adapter kopen

