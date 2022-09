ANWB Onderweg heeft een grote update gekregen, waardoor de app nu ook beschikbaar is in CarPlay. Er is volledige navigatie toegevoegd en je kunt zien waar je het goedkoopst in de buurt kunt tanken.

ANWB Onderweg is een handige app voor autorijders waarmee je de drukte op de weg kan zien, voordelige tankstations op kan zoeken, kan betalen voor parkeren en meer. De app bestaat al heel wat jaar, maar onlangs is de app helemaal vernieuwd met een nieuw design en ondersteuning voor navigatie. Maar belangrijker is de gloednieuwe CarPlay-versie, waardoor je ANWB Onderweg ook op het scherm van je auto kunt gebruiken. Het is een volledige navigatie-app, maar met een aantal handig extra’s waardoor je de app zelfs kunt gebruiken als je er niet mee navigeert.



ANWB Onderweg op CarPlay

De CarPlay-versie van ANWB Onderweg is in eerste instantie een doodgewone navigatie-app zoals er meer voor CarPlay zijn. Je kunt zoeken naar adressen, locaties opslaan in je favorieten en met stembegeleiding kun je zo naar je bestemming rijden. De app maakt voor navigatie gebruik van Mapbox, een kaartendienst die door meer apps gebruikt wordt. De navigatie toont ook flitsers in de buurt, de maximale snelheid en is beschikbaar in een donkere modus. De CarPlay-versie van ANWB Onderweg heeft ook ondersteuning voor het CarPlay Dashboard. Heb je geen CarPlay, dan kun je ook gewoon met de iPhone-versie navigeren zoals iedere andere navigatie-app.

Het unieke van ANWB Onderweg is dat je op de kaart ook precies ziet waar de tankstations zijn én de bijbehorende prijzen voor het door jou ingestelde brandstoftype. Met kleurtjes zie je meteen op de kaart welke tankstations het goedkoopste zijn in de buurt. Met de zoekfunctie kun je ook een lijst van de goedkoopste tankstations in de buurt vinden en er meteen naartoe navigeren. Het meteen tonen van de goedkoopste tankstation vind je niet in andere CarPlay-apps. Het is helaas niet mogelijk om vanuit de CarPlay-versie meteen te betalen voor je tankbeurt, zoals sinds iOS 16 nu wel mogelijk is.

Behalve tankstations, werkt de app ook met laadpalen en snellaadpalen. Via het menu van de app kun je zoeken naar het dichtstbijzijnde laadpunt of snellaadpunt voor je elektrische auto. De app lijkt daarmee veel op reeds bestaande CarPlay-apps voor elektrische auto’s.

Een functie die we in de CarPlay-versie van ANWB Onderweg nog wel missen, is ondersteuning voor parkeren. Sinds iOS 14 kunnen parkeerapps ook ondersteuning bieden voor CarPlay, zodat je vanaf het autoscherm een parkeersessie kan starten. Buiten dat kan de app voor het zoeken van een voordelig tankstation of een snellaadpaal zeker van pas komen, ook als je hem niet gebruikt voor alledaagse navigatie. Heb je geen CarPlay, lees dan ons artikel over hoe je met apps goedkoper kunt tanken.