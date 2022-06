CarPlay in iOS 16 krijgt een aantal nieuwe functies, waaronder verbeteringen voor Apple Kaarten en Siri. Maar er komen ook nieuwe appcategorieën naar CarPlay, waaronder apps om mee te tanken. Er was nog niet veel bekend over wat er dankzij deze toevoeging mogelijk zou zijn, maar Reuters schept nu meer duidelijkheid. Zo is het vanaf iOS 16 voor apps mogelijk om gebruikers via CarPlay te laten betalen voor hun tankbeurt.



iOS 16: betalen voor tanken via CarPlay

Reuters heeft gesproken met een grote keten van tankstations in de VS. Zij zeggen van plan te zijn om de nieuwe functie voor CarPlay te gaan gebruiken. Je kan dan met de app van de tankketen op je CarPlay-scherm op zoek gaan naar een pompstation, maar ook het tanken starten en ermee betalen. Om de functie te gebruiken, heb je dus een geschikte app van een tankstation nodig en moet je alles eenmalig instellen voordat je de weg op gaat. Denk aan bijvoorbeeld de juist betaalinformatie, zoals een creditcard.

Bekijk ook Apps voor goedkoop tanken: zo bespaar je meteen geld Goedkoop tanken loont de moeite: je kunt al snel geld besparen als je inzicht hebt in de prijzen. Met de 10 (!) apps voor goedkoop tanken die we in deze gids bespreken, weet je precies of het de moeite loont om te rijden.

Apple heeft allerlei regels opgesteld voor de twee nieuwe appcategorieën, namelijk tankapps en apps voor taken tijdens het rijden. Zo mag een tankapp in CarPlay niet simpelweg een tool zijn om het dichtstbijzijnde tankstation te vinden, omdat dergelijke functies ook al kunnen worden toegevoegd in navigatie-apps in CarPlay. Apps moeten een nuttige functie toevoegen, zoals het betalen voor je tankbeurt.

CarPlay apps om mee te betalen

Apple staat al sommige apps toe in CarPlay van waaruit je betalingen kan doen. Dit kan bijvoorbeeld voor apps om mee te parkeren of om snel eten mee te bestellen. Deze opties werden toegevoegd in iOS 14, maar veel voorbeelden uit de praktijk zijn er nog niet. Het is dus ook maar de vraag wanneer tankapps in Nederland gebruik gaan maken van deze nieuwe functie. Momenteel biedt de Shell-app met SmartPay al wel een optie om aan de pomp te betalen vanaf je iPhone, op basis van gps. Je kunt vanuit de app ook gebruikmaken van Apple Pay, zonder dat je aan de pomp zelf hoeft af te rekenen.