Logitech heeft een speciale 'Designed for Mac'-reeks aangekondigd, bestaande uit toetsenborden en muizen die speciaal voor Mac-gebruikers zijn bedoeld. Naast twee serieuze producten is er ook een speelse set in blauw.

Logitech Designed for Mac

Bij de nieuwe producten vinden we een Logitech MX Mechanical Mini for Mac-toetsenbord met lage knoppen, die in spacegrijs en lichtgrijs verkrijgbaar is. Deze is voorzien van achtergrondverlichting die automatisch aan gaat als je in de buurt komt. Je kunt het combineren met een MX Master 3S-muis in dezelfde kleur. Daarnaast komt er een verticale Logitech Lift-muis aan, die je in je handpalm kunt houden. In feite zijn het dezelfde producten die Logitech ook voor Windows-gebruikers maakt en die ook voor Mac-gebruikers geschikt zijn. Het verschil is dat ze extra zijn getest om te zorgen dat de Bluetooth-verbinding met de Mac optimaal is. Je krijgt er dan ook geen dongle bij.



In een briefing legde Logitech sterk de nadruk op zekerheid en vertrouwen hebben dat je dingen voor elkaar kan krijgen. Het wekte de indruk dat je als gebruiker met het gevoel “Dit lukt me nooit!” achter je bureau aanschuift, maar dat het uiteindelijk toch goed komt, omdat je de juiste spullen hebt. Dat is natuurlijk wat overdreven, maar het is wel fijn als je gewoon je werk kunt doen, zonder dat je toetsenbord en muis haperen. Met deze nieuwe producten belooft Logitech dat het allemaal goed komt. De toetsenborden hebben een Mac-indeling voor ‘Command’ en ‘Options’ en daarnaast kun je met de optionele Logi Options+ app bepaalde acties aan knoppen toewijzen.

Logitech Lift voor Mac

De Logitech Lift is een verticale ergonomische muis, die onder een hoek van 57 graden staat en je hand in een natuurlijke positie plaatst. Daardoor is er minder druk op je pols tijdens het werken. Hij gaat twee jaar mee op een enkele AA-batterij. Logitech heeft alleen de dollarprijzen bekendgemaakt, maar de eerdere universele variant (met dongle) lag oorspronkelijk voor voor €79,99 in de winkel en is inmiddels al wat afgeprijsd.

MX Mechanical Mini voor Mac

De MX Mechanical Mini voor Mac is vergelijkbaar met de bestaande Logitech MX Mechanical Mini die al een tijdje in het assortiment zit, maar dan met een speciale layout voor Mac-gebruikers. Ook zijn de kleuren afgestemd op Mac-gebruikers: Space Grey en Pale Gray. Bij de eerdere Logitech MX Keys Mini (niet-mechanisch) waren we minder gecharmeerd van de lichte kleur, omdat de toetsenbordverlichting ervoor zorgde dat de letters op de toetsen vrijwel onleesbaar werden. Dit had te maken met een gebrek aan contrast. We zouden dan ook eerder de donkere variant in spacegrijs aanbevelen. Het is fijn dat er nu keuze is uit twee kleuren, want bij de MX Keys Mini was de Mac-variant alleen in lichtgrijs te krijgen.

Dit mechanische toetsenbord heeft knoppen die zo’n 10 procent meer volume innemen dan het Apple Magic Keyboard. Opladen doe je via usb-c. Je kunt deze combineren met de MX Master 3S voor Mac, een muis die eveneens in spacegrijs en lichtgrijs te krijgen is. Hij heeft een prettig maar toch stil klikmechanisme. Ook deze laad je via usb-c op.

Zoek je het wat speelser, dan is er de Logitech K380 voor Mac. Dit is een mini-toetsenbord met ronde knoppen. Deze is verkrijgbaar in een nieuwe kleur Blueberry en werkt op twee AA-batterijen. Je kunt ‘m koppelen met maximaal drie apparaten tegelijk, dus ook ideaal om met je iPad of Apple TV te gebruiken. Wisselen doe je met de functietoetsen F1 t/m F3. Je kunt er een bijpassende muis bij kopen, ook in de kleur Blueberry.

Wie de producten eens wat beter bekijkt, ontdekt dat het uiteindelijk vooral aangepaste versies zijn voor bestaande producten. Wil je goedkoper uit zijn, dan kun je dus beter kiezen voor de universele versies, want die zijn inmiddels al behoorlijk afgeprijsd. Hieronder zie je de prijzen van de huidige producten (niet speciaal ontwikkeld voor Mac). Het nieuwe productlabel ‘Designed for Mac’ is vooral bedoeld om gebruikers meer zekerheid te geven dat het met de Mac werkt.