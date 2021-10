Halide kan macrofoto’s maken

Eén van de apps waarbij we steevast kunnen rekenen op innovatieve nieuwe functies, is Halide. Bij nieuwe iOS-updates en Apple-apparaten zijn ze er doorgaans als de kippen bij om iets nieuws toe te voegen. Deze keer brengt Halide een update uit waar je ook als eigenaar van een eerdere iPhones wat aan hebt: een macrofunctie.



Zoals we schreven in onze iPhone 13 Pro review , is macrofotografie op de iPhone een leuke extra. Apple is er zelf erg over te spreken en wil je hiermee overhalen om het nieuwste toptoestel te kopen. Maar misschien is dat helemaal niet nodig, als je de niuewste versie van Halide installeert. In de focus-instellingen vind je een nieuwe knop met een bloem erop. Tik erop om de macromodus te activeren. Het werkt op de iPhone 8 en nieuwer.

Standaard kiest Halide de beste lens voor jouw macro-shot. Je kunt echter wel zelf een andere lens kiezen. Wil je ook nog met de focus spelen? Uiteraard maakt de app dat mogelijk. De foto wordt na het schieten met kunstmatige intelligentie verbeterd, zodat het bijvoorbeeld scherper wordt.

Macromodus Halide verbetert ook de iPhone 13 Pro

Heb je wel een iPhone 13 Pro in huis gehaald, dan zul je ook profijt hebben van deze update. De ontwikkelaar zegt dat foto’s van dit toestel nóg scherper kunnen worden. “Microscoop-achtig” noemen ze het. Bovendien weet je in Halide altijd welke lens je gebruikt. Een deel van de iPhone 13 Pro-eigenaren klaagt dat Apple’s Camera-app altijd de telelens kiest, ook als je dat niet wil. Halide kiest zelf de beste lens, maar je kunt nog wisselen.



Credit: Halide. Deze foto van een pauwenveer is gemaakt met een iPhone 13 Pro in combinatie met de macromodus van Halide.

We hebben de macromodus (kort) getest op een iPhone 12 Pro Max – zonder officiële ondersteuning voor macrofoto’s dus. De resultaten zien er goed uit en we merken dat je met de nieuwe versie van Halide daadwerkelijk dichterbij kan komen, maar een wereld van verschil is het niet. Je kunt net wat meer inzoomen dan in Apple’s eigen app en met de computerbewerking achteraf zijn we tevreden. Natuurlijk zijn de resultaten beter als veel moeite in de foto steekt. Ook staat een nieuwere iPhone vrijwel gelijk aan een mooiere foto.

Ben je al gebruiker van Halide, dan is deze update een welkome verbetering. De app is gratis te downloaden, maar na 7 dagen proberen moet je betalen.