De iMac heeft al jarenlang alle aansluitingen aan de achterkant zitten. Soms kan dat wat onhandig zijn, omdat je dan niet altijd goed kan zien waar je een kabel in moet steken. Bij de nieuwe iMac 2021 zitten alle aansluitingen wederom aan de achterkant, op eentje na: de koptelefoonaansluiting. Apple heeft deze verplaatst naar de linker zijkant. Daar is een logische verklaring voor.



Waarom de koptelefoonaansluiting op iMac 2021 verplaatst is

De koptelefoonaansluiting zit bij de nieuwe iMac 2021 aan de linker zijkant. Dat heeft alles te maken met de dikte van het iMac-scherm zelf. Het scherm van de iMac is maar 11,5mm dik, terwijl het pinnetje van een standaard koptelefoon 14mm lang is. Apple kon dus simpelweg de koptelefoonaansluiting niet aan de achterkant zetten, omdat deze anders door de iMac heen zou gaan.

Fun fact: This new iMac is so thin (11.5mm) that it can’t fit a headphone jack on the back (typically 14mm deep) so they HAD to put it on the side. pic.twitter.com/obVif0xy0B — Marques Brownlee (@MKBHD) April 20, 2021

Wij vroegen ons nog wel af waarom Apple gekozen heeft voor de linker zijkant, terwijl alle poorten op de iMac altijd aan de rechter zijkant zit. De enige logische verklaring die wij konden bedenken, is dat de kabel van je hoofdtelefoon via links minder in de weg zit voor de muis dan wanneer deze aan de rechter kant zou zitten. De meeste mensen gebruiken hun muis rechts en doordat de kabel vanaf de zijkant van de iMac de computer in gaat, kun je hem niet zo makkelijk onderlangs laten lopen. Dit is echter slechts speculatie vanuit onze kant.

De nieuwe iMac 2021 komt met een 24-inch display en is beschikbaar in zeven verschillende kleuren. Je kan kiezen uit meerdere configuraties. De nieuwe iMac is vanaf 30 april te bestellen, voor een vanafprijs van €1.449,-.