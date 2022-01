AirPods Pro 2 zijn makkelijker te vinden

In een notitie aan investeerders praat Kuo zijn klanten bij over de aanstaande producten van Apple. Hij denkt dat de tweede generatie AirPods Pro een aantal vernieuwingen bevat, die mensen moeten overhalen om te upgraden. Zo is de oplaadcase voorzien van geluid, zodat je deze gemakkelijker terug kan vinden. Dit werkt ongetwijfeld samen met de Zoek mijn-app, waarmee je nu al je AirPods kunt terugvinden. Ben je ook het doosje kwijt, dan kun je op het geluid af gaan.



AirPods Pro 2 met lossless-ondersteuning

Apple’s huidige audioproducten, van de AirPods Max tot de AirPods Pro, bieden geen ondersteuning voor lossless, een formaat dat Apple vorig jaar invoerde. Dit heeft te maken met beperkingen van Bluetooth, waardoor je aangewezen bent op AAC-formaat. Muziek van hogere kwaliteit die in de Apple Lossless Audio Codec (ALAC) is vastgelegd is alleen via een bekabelde verbinding te beluisteren. Een groot deel van de Apple Music-collectie is al beschikbaar in lossless formaat, maar als AirPods-gebruiker heb je daar nog niet zoveel aan. Totdat de AirPods Pro 2 op de markt komen. Het zouden dan de eerste draadloze oortjes van Apple zijn waarmee je lossless kunt luisteren.



Deze AirPods Pro hebben nog het oude design en zijn momenteel exclusief in China verkrijgbaar vanwege het Jaar van de Tijger.

Kuo benadrukt ook nog eens dat de volgende generatie AirPods Pro een ander design krijgt, dat meer lijkt op de Beats Fit Pro uit 2021. Wel zullen we er nog even op moeten wachten: Kuo verwacht ze pas in het vierde kwartaal van 2022. En ook op de geruchtmakende gezondheidsfuncties zullen we nog even moeten wachten. Kuo verwacht ze wel, maar zegt niet of ze al in de tweede generatie AirPods Pro zitten. Er zal volgens de analist veel vraag zijn naar de nieuwe oortjes: Apple zal er in 2022 tussen de 18 tot 20 miljoen van verkopen, als de voorspellingen kloppen. Volgens schattingen van Kuo heeft Apple in het vierde kwartaal 2021 goede zaken gedaan door 27 miljoen stuks te verkopen. Dat is 107% meer dan het voorgaande kwartaal en 20% meer dan het vierde kwartaal van 2020.

Eerder legde Apple’s Gary Geaves uit wat de beperkingen van Bluetooth zijn, waardoor het lastig is om nieuwe AirPods te ontwikkelen. Hij hintte daarbij op een eigen draadloos protocol van Apple, waardoor het wel mogelijk is om muziek in hoge kwaliteit te streamen. Geaves is verantwoordelijk voor alles rondom akoestiek van Apple-producten.

