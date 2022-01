We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



The Book of Boba Fett (S01)

Te zien bij: Disney+

De legendarische premiejager Boba Fett hangt rond in de onderwereld van het heelal, samen met huurling Fennec Shand. Ze keren terug naar Tattooine om claim te leggen op het gebied dat vroeger werd geregeerd door de overleden misdaadheer Jabba the Hutt. De serie The Book of Boba Fett geeft het personage Boba Fett een volledig nieuw verhaal. Hij blijkt de Sarlacc-pit overleefd te hebben en de serie laat zelfs zien hoe. Maar de serie blijkt bij Star Wars-fans gemengde reacties te veroorzaken. De eerste aflevering die nu online staat, zou te traag zijn.

Weet je niet zo goed wie Boba Fett is binnen het Star Wars-imperium, dan heeft Disney+ een handige 21 minuten durende documentaire, waarin onder andere George Lucas aan het woord komt.

Encanto

Te zien bij: Disney+

Encanto was eigenlijk voor de bioscoop bedoeld. Mirabel heeft als enige in haar familie geen speciale gave, maar blijkt toch in staat om de magische krachten van haar familie te redden. Knappe animaties, met af en toe een tranentrekkende song. De film is nagesynchroniseerd in tientallen talen, waaronder Nederlands en Vlaams.

Criminal Minds: Beyond Borders

Te zien bij: Disney+

Spin-off van een langlopende misdaadserie. In deze serie helpt Gary Sinise als agent Amerikanen die in het buitenland in de problemen zijn gekomen.

Stay Close (S01)

Te zien bij: Netflix

Megan is een werkende moeder van drie kinderen; Ray, de ooit veelbelovende documentaire fotograaf, die nu vastzit in een baan zonder toekomst en geobsedeerd is door beroemdheden en rijke kinderen; en Broome, een detective die de cold case van een vermist persoon niet kan loslaten. Lorraine, een oude vriendin uit Megans verleden, brengt schokkend nieuws dat gevolgen zal hebben voor alle drie de personages. Het verleden komt terug en dreigt hun leven en dat van de mensen om hen heen te ruïneren. Wat is hun volgende stap?

The Lost Daughter

Te zien bij: Netflix

Een rustige vakantie aan de kust krijgt een duistere wending wanneer een vrouw geobsedeerd raakt door een jonge moeder in de buurt, en er herinneringen naar boven komen.

Kitz (S01)

Te zien bij: Netflix

Een kelnerin uit Kitzbühel die wil wraak nemen op de vrouw die ze beschuldigt van haar broers dood, infiltreert in de glamourwereld van een groep rijke Münchense tieners.

Kobra Kai (S04)

Te zien bij: Netflix

Vervolg op de Karate Kid-films, waarin Daniel en Johnny hun krachten bundelen en het samen opnemen tegen de slechterik John Kreese en de teruggekeerde Terry Silver.

The Bridge (S01-S04)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Op de Sontbrug tussen Zweden en Denemarken wordt een doormiddengezaagd lijk gevonden. Omdat het precies op de grens ligt, moeten de rechercheteams van het Deense Kopenhagen en het Zweedse Malmö nauw samenwerken. De twee tegenpolen die gezamenlijk de leiding van het onderzoek hebben, zijn de Deense politie-inspecteur en gezinsvader Martin Rohde en de Zweedse, ietwat eigenaardige Saga Norén, die kenmerken van het syndroom van Asperger vertoont. De moord blijkt zowel sociale als politieke motieven te hebben, maar de sadistische moordenaar wil nog meer bereiken.

Desperate Housewives

Te zien bij: Videoland

Nostalgie! Alle acht seizoenen met in totaal 180 afleveringen zijn nu bij Videoland te zien. Komische dramaserie waarin huisvrouwen in een ogenschijnlijk saaie buitenwijk te maken krijgen met mysterieuze zaken. Let op: pas vanaf maandag 3 januari te zien bij Videoland, dus nog even geduld.

Staand verder leven: Na de moord op Peter R. de Vries

Te zien bij: Videoland

Ewout Genemans blikt samen met de kinderen van Peter R. de Vries, Royce en Kelly, terug op de schokkende moord op hun vader, maar hij kijkt ook samen met hen naar de toekomst. Op 6 juli 2021 werd er na de uitzending van RTL Boulevard een aanslag gepleegd op de misdaadverslaggever. Negen dagen later overleed hij in het bijzijn van zijn familie in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Wat voor impact heeft dit gehad?

Evil (S01)

Te zien bij: Ziggo

Forensisch psycholoog Kristen gaat samenwerken met een priester in opleiding en een techneut. Samen zoeken ze naar verklaringen voor bijzondere gebeurtenissen, zoals vermeende wonderen en mensen die bezeten lijken te zijn door de duivel. Kunnen ze de gebeurtenissen verklaren of zijn er toch hogere of duistere machten aan het werk?

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Te zien bij: Pathé Thuis

Shang-Chi moet het verleden confronteren dat hij achtergelaten dacht te hebben, terwijl hij in het web van de mysterieuze Ten Rings-organisatie wordt getrokken.