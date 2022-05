iCulture Vandaag: dit was dinsdag 10 mei 2022

Oh nee! Apple gaat stoppen met de iPod en dat betekent een moment om terug te blikken. Wat was jouw eerste iPod? En welke herinneringen heb je aan de iPod? Tegelijk is het ook een feestelijke dag voor mensen die bij ASN Bank of RegioBank zitten: zij kunnen voor het eerst in jaren Apple Pay gebruiken. Voor klanten bij SNS is het nog even afwachten. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Het Eurovisie Songfestival kijken is zoveel leuker met deze apps.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Adobe Photoshop (gratis, iPad + IAP , iOS 14.0+) - Adobe Photoshop kruipt steeds dichter richting de desktop met deze nieuwe functies. Je kunt geselecteerde objecten verwijderen met één tik, vullen met behoud van inhoud, dankzij gebruik van AI, afbeeldingen corrigeren met Automatische tint, Automatische kleuren en Automatisch contrast.

, iOS 14.0+) - Adobe Photoshop kruipt steeds dichter richting de desktop met deze nieuwe functies. Je kunt geselecteerde objecten verwijderen met één tik, vullen met behoud van inhoud, dankzij gebruik van AI, afbeeldingen corrigeren met Automatische tint, Automatische kleuren en Automatisch contrast. Gentler Streak (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Je kunt nu ook tuinieren en huishoudelijk werk instellen als workout.

+ , iOS 13.0+) - Je kunt nu ook tuinieren en huishoudelijk werk instellen als workout. NapBot (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 14.0+) - Deze app kan nu slaapapneu detecteren via de Apple Watch.