Ben je van plan om je oude iPhone in te ruilen voor een waardebon bij Apple? Dan loont het soms de moeite om dat in een ander land te doen. Wij keken naar de inruilprijzen in verschillende Europese landen en er is nogal wat verschil.

Apple’s inruilprijzen in Europese landen

Apple geeft tijdelijk hogere inruilprijzen voor iPhones in Duitsland en Frankrijk. Het bracht ons op het idee om eens te kijken in hoeverre het de moeite loont om je toestel in een ander land in te ruilen, als je een nieuwe iPhone nodig hebt. Dat blijkt nog behoorlijk te schelen: niet alleen krijg je een hogere inruilprijs, maar soms is het device zelf in een ander land ook nog net iets goedkoper. Dus mocht je op vakantie in Frankrijk opeens zin krijgen om een nieuwe iPhone te halen, dan kan het best de moeite zijn. Speciaal hiervoor naar Duitsland of Frankrijk rijden is uiteraard minder voordelig, want de reiskosten zijn hoger dan de besparingen. Ook moet je er rekening mee houden dat je de tegoedbon in hetzelfde land moet gebruiken voor de aanschaf van een nieuw exemplaar.



Inruilwaarde in verschillende landen

In onderstaande tabel vind je de huidige waarde die Apple je maximaal biedt, dus wanneer de iPhone in tip-top conditie is.

Model Nederland België Duitsland Frankrijk iPhone 12 Pro Max Tot €645 Tot €505 Tot €695 Tot €685 iPhone 12 Pro Tot €560 Tot €445 Tot €620 Tot €600 iPhone 12 Tot €445 Tot €355 Tot €485 Tot €485 iPhone 12 mini Tot €380 Tot €270 Tot €410 Tot €420 iPhone SE (2e generatie) Tot €175 Tot €155 Tot €205 Tot €215 iPhone 11 Pro Max Tot €425 Tot €365 Tot €445 Tot €455 iPhone 11 Pro Tot €370 Tot €315 Tot €410 Tot €400 iPhone 11 Tot €325 Tot €240 Tot €345 Tot €345 iPhone XS Max Tot €265 Tot €215 Tot €295 Tot €295 iPhone XS Tot €230 Tot €185 Tot €260 Tot €260 iPhone XR Tot €200 Tot €160 Tot €230 Tot €230 iPhone X Tot €170 Tot €135 Tot €190 Tot €190 iPhone 8 Plus Tot €145 Tot €125 Tot €165 Tot €165 iPhone 8 Tot €110 Tot €100 Tot €120 Tot €130 iPhone 7 Plus Tot €85 Tot €60 Tot €120 Tot €105 iPhone 7 Tot €60 Tot €55 Tot €80 Tot €80 iPhone 6s Plus Tot €30 Tot €25 Tot €50 Tot €50

Prijzen gelden voor mei 2022, de extra vergoeding voor Duitsland en Frankrijk geldt tot en met 31 mei 2022.

We hebben hier alleen gekeken naar de inruil van iPhones, maar soortgelijke verschillen gelden voor iPad, Mac en Apple Watch. Zoals je ziet kun je vooral bij de nieuwere modellen een flink hogere prijs krijgen als je de moeite neemt om over de grens te gaan. Voor België valt op dat de vergoeding opmerkelijk laag is, dus dan loont het helemaal de moeite om te kijken of je in een buurland misschien meer kunt krijgen bij inruil.

Apple Trade-In in Duitsland en Frankrijk: tot eind mei extra tegoed

Inruilen bij Apple houdt het volgende in: je gaat met je oude iPhone naar een Apple Store, krijgt een waardebepaling en als je akkoord gaat krijg je een tegoedbon om een nieuwe te kopen. Die bon lever je in bij aanschaf van je nieuwe iPhone, zodat je een leuke korting krijgt op de adviesprijs.

Vandaag heeft Apple in Duitsland en Frankrijk bekendgemaakt dat je tot 31 mei een hogere vergoeding krijgt. In Duitsland gelden deze extra tegoedbonnen:

iPhone: 20 tot 40 euro extra tegoed

iPad: 10 tot 50 euro extra tegoed

Mac: 10 tot 20 euro extra tegoed

Apple Watch: 10 tot 20 euro extra tegoed

Je krijgt het extra tegoed als je een nieuwe iPhone koopt. De afhandeling vindt plaats via de Britse Apple-partner Likewize Services UK Limited, dus het is eigenlijk vreemd dat het niet in Nederland en België geldt. De actuele prijzen vind je via de links in onderstaande tabel.

Je krijgt bij Apple relatief weinig voor je gebruikte spullen, maar het voordeel is dat je geen gezeur hebt. Terwijl je op Marktplaats nog wel eens met energiezuigers te maken kunt krijgen, handelt Apple het zonder gezeur af. Je krijgt ook niet te maken met mensen aan de deur, die op het laatste moment nog over de prijs willen onderhandelen, of die na ontvangst klagen dat er iets kapot is. Dat geldt overigens ook als je je toestel inlevert bij een aanbieder van refurbished iPhones.

Maximale besparing is 200 euro

Wat kun je in het gunstigste geval besparen? Stel dat je in België woont en een iPhone 12 Pro Max hebt, maar graag zou willen upgraden naar een iPhone 13 Pro Max.

België:

Inruilprijs: max. €505,-

Nieuwprijs: €1160,20

Bijbetalen: €655,20

Duitsland:

Inruilprijs: max. €695,-

Nieuwprijs: €1149,-

Bijbetalen: €454,-

Het komt neer op een verschil van ruim 200 euro (!), dus een inruilende Belg is slecht af bij Apple. Bij oudere toestellen is het verschil een paar tientjes en heeft het vaak geen zin om in het buitenland te kopen. Of het de moeite is, is ook afhankelijk van je talenknobbel: sommige mensen doen het moeiteloos, terwijl anderen er zwaar tegenop zien om in het Duits, Frans (of Engels) te moeten praten. Let bij MacBooks op dat je met afwijkende toetsenbordlay-out te maken krijgt. Bij iPhone, iPad en Apple Watch is dat uiteraard niet het geval.