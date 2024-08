Eating with My Ex: Going Dutch (seizoen 4)

In Eating with my Ex schuiven twee bekende ex-lovers of ex-vrienden aan tafel om een ruzie, vete of groot misverstand uit te praten. Je kunt erop rekenen dat dit ongemakkelijke gesprekken oplevert, waarbij oude wonden worden opengereten. Deze keer gaan we genieten van een gesprek tussen Michella en Louisa uit Echte Meisjes In de Jungle, die nu ex-besties zijn. Er is een hoop te bespreken. Ook komen er kandidaten uit Winter Vol Liefde, Ex On The Beach en Heel Holland Bakt langs.