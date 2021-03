Het afspeelprobleem met YouTube speelt alleen op de Apple TV HD en nieuwer die draait op tvOS. De YouTube-app op de Apple TV HD en Apple TV 4K toont een melding “Something went wrong” en kan daardoor geen video’s afspelen. Niet iedereen heeft er last van, maar het kan wel behoorlijk vervelend zijn.



Thanks for sending our way – we've seen similar reports about this and we are currently working on a fix. We'll keep you posted once we have an update.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) March 22, 2021