Apple gaat binnenkort het Zoek mijn-netwerk verder openstellen dankzij de komst van het Objecten-tabblad in de Zoek mijn-app. Dit is onder andere voor de AirTag, maar ook accessoires van fabrikanten kunnen hier gebruik van maken. De aankomende Belkin Soundform Freedom-oordopjes zijn de eerste die daarmee samenwerken. Maar ondertussen zitten andere bedrijven ook niet stil. Tile, het bedrijf dat bekend is van de sleutelhangers om voorwerpen terug te vinden, is nu ook ingebouwd in de Fitbit Inspire 2.



Tile in Fitbit Inspire 2

Dankzij deze samenwerking kun je via de Tile-app de locatie van je Fitbit Inspire 2 achterhalen. Als je buiten Bluetooth-bereik bent, dan gebruikt de Fitbit Inspire 2 het netwerk van andere Tile-gebruikers om de locatie aan je door te geven. Je kan kan de Inspire 2 dankzij Tile ook gebruiken om je telefoon terug te vinden door een geluidje af te spelen. Als abonnee van Tile Premium, krijg je nog meer extra functies.

De ondersteuning van Tile in de Fitbit Inspire 2 wordt vanaf deze week uitgerold naar gebruikers via een software-update. In de Tile-app is de Fitbit Inspire 2 al toe te voegen. De Inspire 2 is de eerste wearable die door Tile ondersteund wordt. De voorwerpenzoeker werkt wel al samen met enkele oordopjes, laptops en een aantal andere accessoires. In het persbericht hint de product manager van Fitbit op een uitbreiding van Tile naar toekomstige Fitbit-apparaten.

Apple: nu al met Apple Watch, binnenkort nog meer

In combinatie met de Apple Watch en je iPhone kun je een soortgelijke functie gebruiken. Met de Zoek mijn-app kun je de locatie van je Apple Watch achterhalen en op afstand blokkeren. Het is ook mogelijk om vanaf je Apple Watch je zoekgeraakte iPhone te vinden dankzij de ping-functie.

Bekijk ook Zoekgeraakte iPhone terugvinden dankzij je Apple Watch Weet je niet waar je je iPhone gelegd hebt, dan kun je die terugvinden via je Apple Watch. Je kunt een ping-geluidje laten afspelen en zelfs de flitser laten knipperen. Deze tip legt uit hoe je zo gemakkelijk je iPhone terugvindt via je Apple Watch.

Het is nog onduidelijk wanneer Apple de Zoek mijn-app voor anderen gaat openstellen, maar de verwachting is dat dat in april gaat beginnen. Daar is in ieder geval iOS 14.5 voor nodig, de update die binnenkort verschijnt.