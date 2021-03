iCulture Vandaag: dit was maandag 22 maart 2021

Vandaag vertellen we je wat we weten over de releasedatum van iOS 14.5, want de update bevat veel grote functies en veel gebruikers kijken ernaar uit. En over data gesproken: een analist denkt dat de release van de iPhone 13 eind september is. Verder zetten we vandaag de beste takenlijst apps voor iPhone en iPad op een rij, lees je welke verborgen sensor de HomePod mini in huis heeft en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Kan je ruisonderdrukking op één AirPod Pro gebruiken? Wij vertellen het je.

Wat kun je doen als uitloggen bij iCloud niet lukt? Ook daar is een oplossing voor.

Accessoires en devices

Alles over Chromecast gebruiken met de iPhone en iPad, inclusief de Chromecast met Google TV.

Apps

Dit zijn volgens ons de beste takenlijst apps voor iPhone en iPad.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Opera Browser: Fast & Private (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Nieuwe naam en nieuw design voor de Opera-browser.

Mijn Ziggo (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Vernieuwd menu in de Ziggo-app, met een knoppenbalk onderaan.

Ulysses (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.4+) - Allerlei verbeteringen voor schrijvers: meteen publiceren naar een Micro.blog-account en artikelen bewerken in WordPress.