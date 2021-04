Bij Apple's M1-chip is alles samengevoegd in één pakket. Daardoor is het niet mogelijk om achteraf te upgraden naar meer RAM of een meer SSD-opslag. Althans, in theorie. Want het is nu toch gelukt om geheugen en opslag achteraf uit te breiden op de M1-chip.

M1-chip upgraden is mogelijk

Technici in China slaagden erin de M1-chip te upgraden met meer geheugen (RAM) en meer opslag (SSD). Mogelijk is er bij de M1-chip toch meer mogelijk dan aanvankelijk werd gedacht. Afgelopen weekend was op Chinese sociale media te lezen dat het de technici uit Guangzhou toch gelukt is. Ze slaagden erin om de SSD- en geheugenmodules los te trekken van de M1-chip en te vervangen door andere componenten, die door macOS werden herkend. De Mac is dus nog steeds te gebruiken – maar nu met meer geheugen en opslag.



Lastige klus

Om dit te bewijzen hebben de Chinese technici foto’s gepubliceerd van een instapmodel MacBook Air met M1-chip voorzien van 8GB RAM en 256GB SSD-opslag. Ze konden dit uitbreiden naar 16GB RAM en 1TB opslag. Het is overigens niet een klusje dat je zomaar even uitvoert. De kans dat er iets misgaat is vrij groot en daarbij raak je ook de garantie kwijt. De RAM- en SSD-componenten van de M1-chip zijn vastgesoldeerd en niet zomaar te verwisselen.

Op de foto hieronder is het (sterk ingezoomd) te zien:

De afgelopen jaren heeft Apple het steeds moeilijker gemaakt om je Mac na aankoop nog te upgraden. Bij Apple Silicon werd het helemaal onmogelijk geacht, omdat alle onderdelen bijeengepakt zitten op een klein oppervlak. Voor mensen die nu over een MacBook met M1-chip nadenken is het goed om meteen de juiste keuze te maken. Via onofficiële kanalen zal het in Azië binnenkort wel mogelijk zijn om te upgraden en het proces zal gaandeweg waarschijnlijk makkelijker worden, maar zover is het nog niet.