In deze tip lees je hoe je een HDMI-kabel kiest. Je moet soms namelijk letten op dingen die je aan de buitenkant niet gauw zult zien.

Tegenwoordig worden alle televisies uitgerust met HDMI-poorten. HDMI staat voor High-Definition Multimedia Interface. Met een HDMI-kabel kun je hoge kwaliteit beeld en geluid naar je televisie sturen vanaf bijvoorbeeld een Apple TV. Weet je niet hoe je een HDMI-kabel uitzoekt? Wij leggen uit wat je het beste kunt kiezen.

Algemene tips bij het kopen van een HDMI-kabel

Het maakt meestal niet echt uit welke HDMI-kabel je koopt, tenzij je een uitzonderlijke situatie hebt. Bijvoorbeeld als jouw kabel langer dan 5 meter moet zijn. Het kan namelijk voorkomen dat er signaalverlies of kabelbreuk optreedt bij lange kabels. Ook kan het signaal onderweg verstoord worden door andere apparaten. Kies in zo’n geval dan voor een duurdere kabel met een stevige bouwkwaliteit.

Wil je de beste beeldkwaliteit streamen met HDR, 4K en andere nieuwe technieken? Dan kun je het beste kiezen voor HDMI 1.4 of hoger. De 1.4-standaard ondersteunt 4K-beeldkwaliteit met 30Hz. Maak de upgrade naar HDMI 2.0 voor 4K op 60Hz. Let er wel op dat je televisie dit ook ondersteunt. In de gebruikershandleiding van je televisie staat waarschijnlijk vermeld welke HDMI-standaard ondersteund wordt.

Deze kabels zijn onder andere te koop:

Stel je helemaal geen hoge eisen? Ga dan voor een merkloze kabel. Koop de goedkoopste kabel met de juiste lengte en je zult waarschijnlijk tevreden zijn. Wij adviseren om gewoon naar de bouwmarkt of koopjeswinkel te gaan voor een goedkope kabel.

Iedere HDMI-kabel die je momenteel koopt ondersteunt de meest recente versie van HDMI-CEC. Dit is een techniek waarmee bijvoorbeeld een Apple TV het volume van de televisie kan wijzigen. Dat scheelt met afstandsbedieningen pakken.

HDMI ARC: dit heb je eraan

Bij moderne HDMI-kabels en toestellen zie je vaak ook de term HDMI ARC verschijnen. Misschien heb je het zien staan bij de HDMI-poorten op je televisie. ARC staat voor Audio Return Channel. Het zit standaard ingebouwd in HDMI-kabels met HDMI 1.4 en nieuwer. HDMI ARC kan een beetje ingewikkeld zijn om te begrijpen, maar het komt erop neer dat je kabels bespaart. Je kunt ook met minder afstandsbedieningen werken om volume te bedienen.

HDMI ARC zorgt ervoor dat je een geluidsinstallatie (zoals een sound bar) kunt verbinden met je televisie. Koppel je vervolgens andere apparaten aan je televisie, zoals een dvd-speler, dan hoef je geen aparte kabel van je dvd-speler naar je geluidsinstallatie te trekken. Je dvd-speler is immers al als een soort vrachtwagencombinatie al verbonden met je geluidsinstallatie, zij het via je televisie.

Belangrijk bij HDMI ARC is dat alle apparaten en HDMI-kabels het moeten ondersteunen. Anders wordt dit speciale signaal onderweg verbroken. HDMI ARC vind je met HDMI 1.4 en nieuwer.

HDMI-kabel voor een Apple TV HD

Heb je een Apple TV HD, dan is iedere HDMI-kabel die je nu kunt kopen goed genoeg. Je kunt gaan voor een dure kabel, maar dat zul je in de beeldkwaliteit vaak niet terugzien. De enige reden om een dure kabel te kopen is de bouwkwaliteit. Dat kan van belang zijn als je een lange kabel koopt, maar anders niet.

Weet je niet welke Apple TV je hebt? Geen zorgen, dat heb je binnen de kortste keren uitgezocht. Kijk op ons Apple TV-overzicht welk model je hebt.

HDMI-kabel voor een Apple TV 4K

Voor een Apple TV 4K moet je iets beter opletten welke kabel je in huis neemt. Toch is de kans klein dat je een verkeerde kabel koopt. Allereerst moet jouw televisie wel 4K ondersteunen. Als dat zo is, kun je gaan voor een HDMI 1.4-kabel. Je speelt dan 4K-beelden op 30Hz af. Met een HDMI 2.0-kabel kun je tot 60Hz afspelen. Voor een nóg beter beeld kun je gaan voor HDMI 2.1, zoals hieronder beschreven.

Dan is de vraag: Wil je ook dynamische HDR-beelden afspelen, en wil je de hoogst mogelijke ververssnelheid? Ga dan voor een HDMI 2.1-kabel. Dit is de nieuwste technologie en ondersteunt de hoogste kwaliteit. Je kunt zelfs 8K-beelden afspelen op 50Hz, maar daar heb je op dit moment nog weinig aan. De meeste televisies hebben immers geen 8K-resolutie.

Kortom: Wil je gewoon een HDMI-kabel die 4K-materiaal aankan, koop een HDMI 1.4-kabel (of beter). Voor de allerbeste kwaliteit ga je voor HDMI 2.1, maar let er altijd op dat jouw televisie het ondersteunt. Het is niet zo dat een HDMI-kabel de resolutie van je televisie kan verbeteren.

Geen zin om te zoeken naar de beste HDMI-kabel met een redelijke prijs? Ga dan voor de Belkin UltraHD 8K HDMI 2.1-kabel. Deze kabel is 2 meter lang en ondersteunt de nieuwste technieken. Je kunt hem voor €34,95 aanschaffen bij Apple. Als je iets verder zoekt op het internet kom je soortgelijke kabels goedkoper tegen.

Weet je zeker dat je een goede kabel hebt, maar is het beeld nog steeds niet goed? Controleer dan even de beeldinstellingen van de Apple TV. In onze tip lees je hoe je dat doet.