12-inch MacBook komt terug

De 12-inch MacBook was ooit de lichtste en meest compacte laptop van Apple, totdat het model hopeloos ging achterlopen en geplaagd werd door een onbetrouwbaar toetsenbord. Nu lijkt Apple van plan om dit zo geliefde model terug te brengen. Hij moet eind 2023 of begin 2023 verschijnen, zegt Mark Gurman van Bloombert. Daarnaast zou Apple de 15-inch MacBook Air terug willen brengen en een nieuwe MacBook Pro zit er ook aan te komen, zowel voor het 14-inch als voor het 16-inch formaat.



Ook de 15-inch MacBook Air maakt comeback

Bloomberg beweert dat Apple de MacBook Air ook in een groter 15-inch formaat zou willen uitbrengen. De vernieuwde MacBook Air met M2-chip is eerder deze week aangekondigd, maar is alleen verkrijgbaar in het vertrouwde formaat van 13-inch. Wie iets groters zoekt is aangewezen op de MacBook Pro. Daar zou begin volgend jaar wel eens verandering in kunnen komen met de 15-inch MacBook Pro. Ook analist Ross Young beweerde al eens dat er een 15-inch MacBook Air aan zit te komen in 2023, waardoor het gerucht iets geloofwaardiger wordt.

De 15-inch MacBook Air die nu in ontwikkeling is, zou een wat bredere versie zijn. Eigenlijk had de 15-inch variant al dit jaar uitgebracht moeten worden, maar Apple besloot om alle aandacht te richten op de huidige 13,6-inch versie.

12-inch MacBook met Apple Silicon

Een andere interessante ontwikkeling is de terugkeer van de 12-inch MacBook, deze keer met Apple Silicon. Apple zou daarbij gokken op een release aan het einde van 2023 of het begin van 2024, dus we moeten nog wel even wachten. Het wordt de kleinste laptop sinds Apple in 2019 is gestopt met het 12-inch model. Deze was in het verleden zelfs verkrijgbaar met een 11-inch scherm, destijds nog met dikke schermranden.

Volgens Bloomberg komen er ook updates aan voor de bestaande 14-inch en 16-inch MacBook Pro’s. Die zouden al voor later dit jaar op de planning staan, maar als alles tegenzit kan het ook uitlopen naar begin 2023. Ze hebben codenaam J414 en J416 en bevatten verder weinig nieuws. Er zullen alleen wat snellere chips in zitten. Te verwachten is dat het hier gaat om de M2 Pro en M2 Max. Volgens Bloomberg zal er een 12-core CPU in zitten en een GPU met maximaal 38 cores. Nu is dat nog 10-cores en 32-cores.

Ondertussen is Apple ook nog druk met een nieuwe Mac mini en een Mac Pro met een krachtiger Apple Silicon-chip.