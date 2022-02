Opvouwbaar MacBook-scherm

DSCC-analist Ross Young heeft een uitstekende reputatie: zijn voorspellingen zijn tot nu toe 100% uitgekomen en dat is een opmerkelijk track record in een wereld waar geruchten vaak gebaseerd zijn op wilde vermoedens. Volgens Young heeft Apple de opvouwbare iPhone waarschijnlijk uitgesteld naar 2025. Maar tegelijkertijd wordt in de toeleveringsketen gekeken naar het idee van een opvouwbare laptop. Nu is een laptop op zich al dicht te klappen, maar het zou hier gaan om een veel groter scherm dan de huidige modellen, terwijl het toch nog draagbaar is. Young spreekt over een 20-inch formaat terwijl de huidige MacBooks niet verder gaan dan 16-inch.



We hebben onze verwachtingen voor Apple wat betreft opvouwbare smartphones met twee jaar uitgesteld tot 2025 na gesprekken met onze contacten in de toeleveringsketen. Het bedrijf lijkt geen haast te hebben om de markt voor opvouwbare smartphones te betreden en het kan zelfs nog langer gaan duren.

De opmerkingen van Young maken deel uit van een breder verhaal over de groei van opvouwbare smartphones, zoals Samsung nu al op de markt brengt. Apple heeft zich nog niet op dit terrein gewaagd en het lijkt erop dat het nog wel even gaat duren. Eerder werd gedacht aan 2023 voor de opvouwbare iPhone, nu wordt het op z’n vroegst 2025.

Volgens analist Ming-Chi Kuo, die zich ook baseert op bronnen uit de toeleveringsketen, zou een opvouwbare iPhone het erg goed doen. Hij verwacht dat Apple er meteen al 20 miljoen stuks van kan verkopen zodra het op de markt komt. Een massaproduct wordt het wellicht nooit, maar dat geldt ook voor Samsung-toestellen zoals de Galaxy Z Flip3.

Opvouwbare MacBook? Maar hoe dan?

Interessanter is dat Apple in gesprek is over een opvouwbare Mac. Dit product zou nog wel een paar jaar in beslag kunnen nemen om te ontwikkelen. Een formaat van 20-inch zou het grootste formaat tot nu toe zijn. Het gaat volgens Young mogelijk om een nieuwe productcategorie voor Apple. Je kunt het op twee manieren gebruiken. In opgevouwen toestand is het een gewone MacBook met volledig toetsenbord en uitgevouwen kan het gebruikt worden als een beeldscherm, met een los toetsenbord. Young spreekt over een UHD/4K-resolutie of beter. Qua release moeten we rekenen op 2025-2027. Volgens de DSCC-analist is het goed nieuws voor opvouwbare apparaten in het algemeen.

AstroPad, de makers van Luna Display, maakten al eens een concept van een opvouwbare MacBook. Afbeeldingen hiervan zie je in dit artikel.