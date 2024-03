Bij de MacBook Air kun je sinds 2023 kiezen uit twee formaten: 13- en 15-inch. Zo ook bij de nieuwe M3 variant. Maar je vraagt je misschien af: “Wat is het verschil tussen de 13- en 15-inch M3 MacBook Air?” Op die vraag geven we in dit artikel antwoord. Natuurlijk is het formaat een groot verschil, maar er zijn nog meer verschillen tussen de 13-inch M3 MacBook Air enerzijds en de 15-inch M3 MacBook Air anderzijds.

We kijken in dit artikel uitsluitend naar de M3-varianten van de MacBook Air. We hebben eerder vorig jaar ook al een vergelijking gemaakt tussen de 13- en 15-inch M2 MacBook Air en hebben reeds gekeken naar de verschillen tussen de M2 MacBook Air vs M3 MacBook Air.

Verschillen 13- en 15-inch M3 MacBook Air

De verschillen tussen de 13- en 15-inch M3 MacBook Air vinden we in zes onderdelen. Er is dus meer anders dan alleen het formaat en het scherm, want er zijn nog vier andere gebieden waarin er verschil is tussen de 13- en 15-inch MacBook Air M3. Dit zijn ze:

#1 Schermformaat: het grootste verschil

De keuze tussen de 13-inch M3 MacBook Air vs 15-inch M3 MacBook Air zal in eerste instantie gebaseerd zijn op het schermformaat. De 15-inch variant biedt logischerwijs meer werkruimte dan de 13-inch. Ook de resolutie verschilt tussen de twee uitvoeringen. De 15-inch versie is daardoor vooral geschikt voor mensen die vaak de extra ruimte nodig hebben omdat ze met veel apps tegelijk werken, zonder een extern scherm te willen gebruiken.

13-inch M3 15-inch M3 Schermformaat 13,6-inch 15,3-inch Resolutie 2560 x 1664 pixels 2880 x 1864 pixels

#2 Afmetingen en gewicht: een belangrijke overweging

Ga je de MacBook Air vooral veel met je meenemen of werk je vaak op dezelfde plek, bijvoorbeeld thuis? Dat kan van groot belang zijn voor het kiezen van het juiste formaat. Als je veel onderweg bent, dan is de meer compactere 13-inch MacBook Air misschien de betere keuze. Werk je juist vaak op dezelfde plek, maar wil je wel de flexibiliteit van een MacBook, dan is de 15-inch misschien voor jou de betere keuze als je naar afmetingen en gewicht kijkt. De 15-inch is ruim 250 gram zwaarder en is ook een stukje groter. Je moet dus wel een tas hebben die groot genoeg is.

13-inch 15-inch Hoogte 1,13 cm 1,15 cm Breedte 30,41 cm 34,04 cm Diepte 21,50 cm 23,76 cm Gewicht 1,24 kg 1,51 kg

#3 Speakers: het meest verrassende verschil

Een verschil dat je vooral hoort, is te vinden bij de speakers. Dit is wat ons betreft het meest verrassende verschil, omdat het niet per se een verschil is dat je verwacht. De 15-inch MacBook Air heeft namelijk twee extra speakers én is ook nog voorzien van force-cancelling woofers. Dit is mogelijk dankzij de extra ruimte binnenin, door het grotere formaat. De speakers van de 15-inch MacBook Air M3 klinken daardoor beter dan van de 13-inch MacBook Air M3. Maar vergis je niet, want ook die speakers van de 13-inch klinken prima in de oren.

13-inch 15-inch Speakers Vier speakers Zes speakers Woofers – Force-cancelling woofers

#4 Chip: standaard meer GPU-cores in de 15-inch

De 15-inch is standaard voorzien van een 10-core GPU. Bij de 13-inch MacBook Air begint dit altijd bij een 8-core GPU. Dit heeft tot gevolg dat de 15-inch MacBook Air op grafisch vlak standaard beter presteert. Als je die extra GPU-cores nodig hebt, moet je daar bij de 13-inch dus extra voor betalen. Dat kost bij Apple €115,- extra. Je kunt ook kiezen voor de 13-inch waar standaard al een 10-core GPU in zit, maar dan krijg je er ook meteen 512GB opslag bij (in plaats van 256GB), waardoor het prijsverschil €230,- is ten opzichte van de 8-core versie. De 15-inch is met standaard 10-core GPU en 256GB opslag €1.599,-, dus dat is dan wellicht een betere keuze.

Dit verschil geldt mogelijk niet voor jou als je toch al kiest voor de 512GB-variant. Bij de 13-inch met 512GB opslag zit er namelijk ook standaard een 10-core GPU in. Tenzij je alleen de hoeveelheid opslag upgrade op het instapmodel met 8-core GPU, maar dat kan dan weer alleen bij Apple zelf.

13-inch 15-inch Chip M3 M3 CPU 8-core CPU (4 performance-cores, 4 efficiency-cores 8-core CPU (4 performance-cores, 4 efficiency-cores GPU 8-core GPU (uit te breiden naar 10-core) 10-core GPU Ray tracing Ray tracing met hardware-acceleratie Ray tracing met hardware-acceleratie Neural Engine 16-core Neural Engine 16-core Neural Engine Geheugenbandbreedte 100 GB/s geheugenbandbreedte 100 GB/s geheugenbandbreedte

#5 Oplader: 15-inch standaard met dubbele lader

Een klein voordeel van de 15-inch MacBook Air M3, is dat je er standaard een dubbele usb-c-oplader bij krijgt. Die heeft twee poorten, zodat je ook meteen je iPhone, iPad of ander apparaat mee kan opladen. Bij de 13-inch MacBook Air is dit een upgrade van €20,-, tenzij je kies voor de 10-core variant want dan zit hij er wel standaard bij. Bij beide uitvoeringen kan je ook nog (tegen betaling) kiezen voor de 70W-oplader, waarmee snelladen mogelijk wordt.

De dubbele oplader heeft een vermogen van 35W, terwijl de normale enkele bij de 13-inch een vermogen heeft van 30W. Dat heeft mogelijk ook te maken met het wattuur van beide modellen: bij de 15-inch is dat 66,5 wattuur, terwijl dit bij de 13-inch 52,6 wattuur is. De batterijduur is bij beide modellen wel gelijk.

13-inch 15-inch Meegeleverde oplader 30W usb-c-oplader (te upgraden voor €20,- naar 35W dubbele usb-c-oplader of 70W usb-c-oplader voor snelladen) 35W dubbele usb-c-oplader (gratis om te ruilen voor 70W usb-c-oplader voor snelladen) Wattuur batterij 52,6 wattuur 66,5 wattuur Batterijduur draadloos internetten 15 uur 15 uur Batterijduur films kijken in de Apple TV-app 18 uur 18 uur

#6 Prijs: enkele honderden euro’s verschil

Tot slot kan ook de prijs een bepalende factor zijn voor het kiezen van de 13- of 15-inch M3 MacBook Air. De 15-inch M3 is grofweg zo’n €300,- duurder dan de 13-inch versie met vergelijkbare specs. Je betaalt dus €300,- voor een groter scherm, betere speakers, groter formaat en een iets veelzijdigere oplader. Is 256GB voor jou voldoende, dan profiteer je ook nog van de 10-core GPU in de 15-inch. De 13-inch met 256GB opslag heeft namelijk standaard een 8-core GPU, hoewel je die wel bij Apple kan upgraden.

Of dit allemaal de €300,- extra waard is, is voor iedereen persoonlijk. Maar het kan wel net het duwtje in de richting zijn voor een van de twee modellen.

13-inch 15-inch Instapmodel €1.299,-

(8-core GPU, 256GB opslag, 8GB RAM) €1.599,-

(10-core GPU, 256GB opslag, 8GB RAM) Upgrademodel €1.529,-

(10-core GPU, 512GB opslag, 8GB RAM) €1.829,-

(10-core GPU, 512GB opslag, 8GB RAM) Topmodel €1.759,-

(10-core GPU, 512GB opslag, 16GB RAM) €2.059,-

(10-core GPU, 512GB opslag, 16GB RAM)

Overeenkomsten 13-inch vs 15-inch M3 MacBook Air

Op alle andere vlakken, van toetsenbord tot camera en van behuizing tot kleuren, zijn de twee modellen identiek. Ook het aantal poorten, de batterijduur en de draadloze voorzieningen zijn bij beide modellen gelijk. Je kunt dus exact hetzelfde doen met de 13-inch MacBook Air M3 als de 15-inch MacBook Air M3, dus daar hoef je je keuze niet op te baseren. Check ook onze algemene MacBook-vergelijking waarin we advies geven voor welke MacBook je moet kiezen. Ook vind je daar alle specs naast elkaar op een rijtje.

Conclusie 13-inch M3 MacBook Air vs 15-inch M3 MacBook Air

De verschillen tussen de 13- en 15-inch M3 MacBook Air zijn dus klein en zitten hem vooral in het scherm, afmetingen en de speakers. Daardoor zit er ook een prijsverschil tussen de twee modellen en het is voor iedereen persoonlijk of het prijsverschil zijn geld waard is. Je voorkeur zal vooral afhangen van het schermformaat en de afmetingen van de MacBook Air zelf: werk je liever aan een zo groot mogelijk scherm, zodat je geen extern scherm hoeft te gebruiken? Kies dan voor de 15-inch versie. Is draagbaarheid voor jou van belang en werk je vaak maar in een of twee apps tegelijkertijd, dan is de 13-inch ook meer dan voldoende.

Het schermformaat is dus de meest bepalende factor. Je moet de rest vooral zien als bonus. We zouden dus niet per se voor de 15-inch M3 MacBook Air gaan omdat die iets betere speakers heeft, want het is toch ook het scherm en de afmetingen en gewicht waar je mee moet werken.

Ga de 13-inch M3 MacBook Air kopen als…

…je de nieuwste en meest compacte MacBook Air zoekt.

…je vaak onderweg bent en draagbaarheid belangrijk vindt.

…je de MacBook Air toch aan een extern scherm sluit.

…je de laagste prijs voor de nieuwste MacBook Air wil betalen.

Prijzen 13-inch MacBook Air 2024 met M3-chip

Ga de 15-inch M3 MacBook Air kopen als…

…je vaak met meerdere apps werkt en de extra schermruimte goed kan gebruiken.

…je vaak op dezelfde plek werkt. Draagbaarheid is dan niet zo van belang.

…je liever niet op een extern scherm werkt, maar wel een groter scherm wil.

…je veel naar muziek luistert of veel met audio doet.

Prijzen 15-inch MacBook Air 2024 met M3-chip

Lees ook ons artikel over een nieuwe MacBook kopen, want daarin vind je ook de prijzen voor de voorgaande M2-modellen (zowel 13- als 15-inch).