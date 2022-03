Tile heeft nu ook anti-stalking maatregelen aangekondigd. Met de nieuwe Scan & Secure-functie kun je in de app zien of er ongewenste Tiles met je mee reizen. Het is een reactie op de soortgelijke functie van Apple.

Tile Scan & Secure

Apple’s AirTags hadden al meteen een anti-trackingfunctie, waar al meteen kritiek op kwam. Het was niet goed genoeg en het systeem was niet helemaal waterdicht. Gek genoeg kreeg Apple alle kritiek, terwijl de Tile-trackers nooit van anti-trackingfuncties waren voorzien en dus al jarenlang ongemerkt gebruik konden worden voor stalking en voor het stiekem volgen van je partner of je ex. Daar komt deze week verandering in, want de Scan & Secure-functie wordt deze week uitgerold voor iedereen met de Tile-app. Terwijl Apple je proactief een melding geeft, moet je bij Tile zelf het initiatief nemen: je moet handmatig in de app een scan uitvoeren.



Scan duurt tot 10 minuten

Je krijgt te zien of er Tile-trackers in de buurt zijn, die niet van jou zijn. Het werkt als volgt: je installeert de app, beweegt een paar meter van je huidige locatie en de app kijkt of er misschien een Tile met je meebeweegt. Het kan tot 10 minuten duren om de scan uit te voeren. Tile raadt af om het te doen op publieke plaatsen, zoals in het openbaar vervoer. Daar kun je namelijk omringd worden door mensen die gewoon een Tile aan hun tas hebben hangen en geen plannen hebben om je te tracken.

Vindt de app ongewenste tags, dan raadt Tile aan om contact op te nemen met hulpverleners of de politie. De nieuwe functie kan ook worden gebruikt door mensen die geen Tile-gebruiker zijn. Je hebt er namelijk geen account voor nodig en hoeft niet in te loggen. Na het installeren van de app word je niet automatisch lid van het Tile-netwerk om Tiles van andere mensen terug te vinden. Binnen twee weken moet de uitrol klaar zijn.

Tile kondigde bij de nieuwe line-up in oktober 2021 al aan dat een anti-trackingfunctie eraan zat te komen. Tile is tegenwoordig onderdeel van Life360, een bedrijf dat locatiedata verzamelt en verkoopt. Life360 beloofde hiermee te stoppen.