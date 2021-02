macOS Big Sur 11.2.2 beschikbaar

macOS Big Sur 11.2.2 is de vierde update sinds Big Sur beschikbaar kwam in november. Het volgt kort op macOS Big Sur 11.2.1 en is gratis te downloaden voor iedereen met een geschikte Mac. Volgens de releasenotes lost ‌macOS 11.2.2 problemen op bij de MacBook Pro (2019 of later) en de MacBook Air (2020 of later). Er kon blijkbaar schade optreden als ze waren verbonden met een niet-goedgekeurde USB-C-hub of dock. Apple heeft niet aangegeven hoe wijdverbreid het probleem is, maar blijkbaar was het belangrijk genoeg om er een aparte update voor uit te brengen. De update heeft buildnummer 20D80.



macOS Big Sur 11.2.2 downloaden

Je downloadt macOS Big Sur 11.2.2 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.