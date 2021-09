Gebruikers van de Mac kunnen hem weer updaten, of je nou de nieuwste versie gebruikt of de vorige macOS-versie nog op je Mac hebt staan. Voor zowel macOS Big Sur als macOS Catalina zijn updates uitgebracht. In beide nieuwe versies zijn beveiligingsverbeteringen doorgevoerd, met macOS Big Sur 11.6 voorop.



Apple heeft het afgelopen jaar in rap tempo updates voor macOS Big Sur uitgebracht. Na macOS Big Sur 11.5.2 afgelopen augustus, is het nu dus de beurt aan macOS Big Sur 11.6. Net als in de vorige versies gaat het om verbeterde beveiliging. De update wordt daardoor aangeraden voor alle gebruikers. En voor wie geen geschikte Mac heeft voor macOS Big Sur, is er ook een aanvullende beveiligingsupdate 2021-005 voor macOS Catalina beschikbaar.

Net als in iOS 14.8, heeft Apple in macOS Big Sur 11.6 de beveiliging verbeterd. Er zijn problemen opgelost met CoreGraphics en WebKit, zo is te lezen op de supportpagina:

CoreGraphics

Available for: macOS Big Sur

Impact: Processing a maliciously crafted PDF may lead to arbitrary code execution. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited.

Description: An integer overflow was addressed with improved input validation.

CVE-2021-30860: The Citizen Lab

WebKit

Available for: macOS Big Sur

Impact: Processing maliciously crafted web content may lead to arbitrary code execution. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited.

Description: A use after free issue was addressed with improved memory management.

CVE-2021-30858: an anonymous researcher