Afgelopen maand bracht Apple macOS Big Sur uit, de grote najaarsupdate voor de Mac. Het ging meteen om macOS Big Sur 11.0.1, een eerste versie met de belangrijkste bugfixes. Nu is de eerste aanvullende update verschenen, in de vorm van macOS Big Sur 11.1. De update brengt ondersteuning voor de nieuwe AirPods Max, de privacylabels in de App Store en meer.



macOS Big Sur 11.1 beschikbaar

In macOS Big Sur 11.1 vinden we grotendeels dezelfde verbeteringen als in iOS 14.3. Vanaf deze versie worden alle functies van de AirPods Max ondersteund, zoals het makkelijk koppelen, het wisselen naar de ruisonderdrukking en meer. De Apple TV-app krijgt een TV+ tabblad waar je alle content bij elkaar vindt. In de App Store vind je de privacylabels, waar je per app ziet welke gegevens nodig zijn en wat een app ermee doet.

Op Macs met M1-chip zijn er nieuwe mogelijkheden voor iPhone- en iPad-apps. Er zijn nieuwe weergaveopties waarmee je iPhone- en iPad-apps kan laten wisselen tussen de portret- en landschapsweergave. Ook kan je een venster vergroten om het hele scherm te vullen.

Qua bugfixes lost Apple een probleem met de QuickTime Player op, is het ontgrendelen met je Apple Watch verbeterd en is er een probleem opgelost met het LG UltraFine 5K-display in combinatie met een M1 Mac.

Bekijk de macOS Big Sur 11.1 releasenotes macOS Big Sur 11.1 Update 11.1 macOS Big Sur 11.1 biedt ondersteuning voor de AirPods Max, verbeteringen in de TV-app en privacyinformatie in de App Store. Deze versie bevat ook probleemoplossingen voor je Mac. AirPods Max Ondersteuning voor de AirPods Max, nieuwe over-ear-koptelefoon

Hifi-audio voor een rijk geluid

Adaptieve equalizer past geluid in realtime aan de persoonlijke pasvorm van de oorkussens aan

Actieve ruisonderdrukking om omgevingsgeluid buiten te sluiten

Transparantiemodus om de omgeving om je heen te horen

Ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking voor een theaterachtige luisterervaring Apple TV Het nieuwe tabblad ‘Apple TV+’ maakt het gemakkelijk om Apple Original-shows en -films te ontdekken en te bekijken

Verbeterde zoekfunctie, zodat je op categorie, zoals genre, kunt bladeren en recente zoekopdrachten en suggesties kunt zien terwijl je typt

Bij de beste resultaten worden de meest relevante resultaten voor films, tv-programma’s, cast, kanalen en sport weergegeven App Store Nieuw gedeelte met privacy-informatie op App Store-pagina’s met een van de ontwikkelaar afkomstige samenvatting van de manier waarop de app het privacybeleid toepast

Dashboard binnen Arcade-games met aanbevelingen voor nieuwe Arcade-games die je kunt spelen iPhone- en iPad-apps op Macs met M1 Met nieuwe vensteropties voor iPhone- en iPad-apps kun je schakelen tussen de liggende en de staande weergave of een venster uitvouwen om het hele scherm te vullen Foto’s Apple ProRAW-foto’s kunnen worden bewerkt in de Foto’s-app Safari Optie voor de zoekmachine Ecosia in Safari Luchtkwaliteit Beschikbaar in Kaarten en Siri voor locaties op het Chinese vasteland

Gezondheidsaanbevelingen zijn beschikbaar in Siri voor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, India en Mexico bij bepaalde luchtkwaliteitsniveaus Deze versie verhelpt ook de volgende problemen: QuickTime Player werd na een upgrade vanaf macOS Catalina mogelijk afgesloten bij het openen van een film met een tijdcodespoor

Bluetooth-verbindingsstatus werd niet weergegeven in het bedieningspaneel

Betrouwbaarheid van het automatisch ontgrendelen van je Mac met je Apple Watch

Scrolsnelheid met het trackpad was mogelijk sneller dan verwacht op MacBook Pro-modellen

LG UltraFine 5K-scherm gebruikte ten onrechte de 4K-resolutie op Macs met M1 Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Meer informatie over deze update vind je op: https://support.apple.com/HT211896 Meer informatie over de beveiligingsaspecten van deze update vind je op: https://support.apple.com/HT201222

macOS Big Sur 11.1 downloaden

Je downloadt macOS Big Sur 11.1 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.