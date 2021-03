macOS Big Sur 11.2.3 beschikbaar

Apple heeft vandaag een beveiligingsprobleem opgelost met een aantal van haar besturingssystemen. In macOS Big Sur 11.2.3, dat nu beschikbaar is, is een beveiligingsupdate doorgevoerd dat een probleem oplost met WebKit, de motor van Safari. Het probleem met WebKit werd gemeld door onderzoekers van Google en Microsoft.



Op de beveiligingspagina legt Apple uit welk probleem er met deze update opgelost is. Malafide webcontent kon willekeurige code op je Mac uitvoeren. Dit kon resulteren in geheugencorruptie.

De update brengt dezelfde bugfix als in iOS 14.4.1, iPadOS 14.4.1 en watchOS 7.3.2. Alle updates zijn vanaf nu meteen beschikbaar voor geschikte apparaten.

macOS Big Sur 11.2.3 releasenotes

macOS Big Sur 11.2.3 bevat belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/HT201222

macOS Big Sur 11.2.3 downloaden

Je downloadt macOS Big Sur 11.2.3 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.