Een week na de komst van macOS Big Sur 11.5 is het alweer tijd om de systeemvoorkeuren van je Mac in te duiken. De zojuist verschenen macOS Big Sur 11.5.1 wordt aangeraden voor alle gebruikers, want Apple zegt dat de update de beveiliging van je Mac verbetert.



macOS Big Sur 11.5.1 beschikbaar

Apple is deze keer kort maar krachtig over de macOS-update. Het enige wat Apple in de releasenotes kwijt wil, is dat er ‘belangrijke beveiligingsupdates’ toegevoegd zijn. Op haar speciale pagina geeft Apple iets meer prijs. De update lost een beveiligingsprobleem op met de IOMobileFrameBuffer. Een malafide app kan door een probleem kwaadaardige code toevoegen. Apple geeft aan dat ze op de hoogte zijn dat dit lek actief misbruikt is. Hoeveel mensen slachtoffer zijn, is niet bekend.

We raden daarom aan de update zo snel mogelijk te downloaden voor jouw Mac. Je zorgt er daarmee voor dat je up-to-date bent met de nieuwste beveiligingsmaatregelen.

macOS Big Sur 11.5.1 downloaden

Je downloadt macOS Big Sur 11.5.1 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

