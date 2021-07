macOS Big Sur 11.5 beschikbaar

De afgelopen maand heeft Apple naast de beta van macOS Monterey ook nog gewerkt aan de beta van macOS Big Sur 11.5. Dit is de nieuwste software-update voor de Mac, voordat later dit jaar de grote update met nieuwe functies beschikbaar komt. Maar in macOS Big Sur 11.5 hoef je geen grote verbeteringen te verwachten: Apple lost namelijk voornamelijk wat problemen op. Zo zijn problemen opgelost met de Podcasts-app en er is een fix voor de Muziek-app.



De update volgt na onder andere iOS 14.7 , waar wél wat nieuwe functies in zitten. In de Weer-app zie je daar de luchtkwaliteit in Nederland, maar op de Mac hebben we zo’n app niet.

Big Sur 11.5 bevat de volgende verbeteringien voor de Mac:

Tabblad voor Podcasts-bibliotheek laat alle shows zien of alleen de shows die je volgt.

De volgende twee problemen zijn opgelost:

Foute weergave van het aantal keren afspelen van muziek en laatst gespeelde datum.

Smart cards moeten nu wel weer werken als je inlogt op een computer met M1-chip.

macOS 11.5 Big Sur releasenotes

Hieronder lees je de officiële releasenotes van Apple:

macOS Big Sur 11.5 — Opnieuw opstarten vereist macOS Big Sur 11.5 bevat de volgende verbeteringen voor je Mac: In het gedeelte ‘Bibliotheek’ in Podcasts kun je nu kiezen of je alle programma’s wilt zien of alleen gevolgde programma’s Deze versie verhelpt ook de volgende problemen: In je bibliotheek in Muziek werden de afspeeltelling en de laatst afgespeelde datum mogelijk niet bijgewerkt

Smartcards werkten mogelijk niet bij inloggen op Mac-computers met de M1-chip Meer informatie over deze update vind je op: https://support.apple.com/kb/HT211896

Meer informatie over de beveiligingsaspecten van deze update vind je op: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Big Sur 11.5 downloaden

Je downloadt macOS Big Sur 11.5 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Bekijk ook Zo kun je een macOS-update installeren Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt wil je natuurlijk meteen updaten, maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt.