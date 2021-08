De zojuist verschenen macOS Big Sur 11.5.2 bevat niet nader gespecificeerde foutoplossingen. Mogelijk zijn er naast fouten ook nog wat beveiligingsproblemen weggewerkt.



macOS Big Sur 11.5.2 beschikbaar

Apple is net als bij de eerder verschenen update 11.5.1 ook nu weer keer kort en krachtig over de macOS-update. Deze keer zijn alleen bugs opgelost. Op de speciale pagina geeft Apple niets meer prijs.

We raden aan de update de komende dagen te downloaden voor jouw Mac, maar echt haast maken is niet nodig.

macOS Big Sur 11.5.2 downloaden

Je downloadt macOS Big Sur 11.5.2 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

