iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro

In Apple’s assortiment is er momenteel nog maar één lijn van pro-iPhones: de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Maar dat wil niet zeggen dat je de modellen van vorig jaar, de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max, niet meer kan aanschaffen. Webshops en providers bieden vaak met een aantrekkelijke korting nog de toestellen van 2019. Het is daarom des te interessanter om te kijken naar de verschillen tussen de iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro. Voor veel mensen is het model van vorig jaar ook nu nog een goede aankoop.

In dit artikel kijken we alleen naar de twee gewone uitvoeringen van de pro-iPhones. In een latere vergelijking nemen we de Max-versies onder de loep.

Verschillen iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro

De iPhone 12 Pro en iPhone 11 Pro zijn behoorlijk verschillend, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. De belangrijkste verschillen tussen de twee modellen zijn:

Prijs : De introductieprijs is bij beide modellen gelijk, maar omdat de iPhone 11 Pro alweer een jaar oud is, vind je die mogelijk tegen een voordeligere prijs bij winkels en webshops. De huidige prijs van de iPhone 11 Pro is zo’n €100 tot €200 lager dan van de iPhone 12 Pro.

: De introductieprijs is bij beide modellen gelijk, maar omdat de iPhone 11 Pro alweer een jaar oud is, vind je die mogelijk tegen een voordeligere prijs bij winkels en webshops. De huidige prijs van de iPhone 11 Pro is zo’n €100 tot €200 lager dan van de iPhone 12 Pro. Afmetingen : De nieuwe iPhone 12 Pro is ietsjes groter: ruim 2 millimeter hoger en slechts een fractie breder (0,1 millimeter). De iPhone 12 Pro is wel een stukje platter (7,4 ten opzichte van 8,1 millimeter).

: De nieuwe iPhone 12 Pro is ietsjes groter: ruim 2 millimeter hoger en slechts een fractie breder (0,1 millimeter). De iPhone 12 Pro is wel een stukje platter (7,4 ten opzichte van 8,1 millimeter). Opslag : Je krijgt bij de iPhone 12 Pro direct 128GB opslag. Dat is bij de iPhone 11 Pro 64GB. De 128GB-versie bestaat niet voor dat model.

: Je krijgt bij de iPhone 12 Pro direct 128GB opslag. Dat is bij de iPhone 11 Pro 64GB. De 128GB-versie bestaat niet voor dat model. Kleuren : iPhone 12 Pro is er in het nieuwe oceaanblauw, vernieuwde goud, het lichtere grafiet en zilver. De iPhone 11 Pro kent de exclusieve kleur middernachtgroen, maar is er ook in goud, het iets donkerdere spacegrijs en zilver.

: iPhone 12 Pro is er in het nieuwe oceaanblauw, vernieuwde goud, het lichtere grafiet en zilver. De iPhone 11 Pro kent de exclusieve kleur middernachtgroen, maar is er ook in goud, het iets donkerdere spacegrijs en zilver. Design : De iPhone 12 Pro heeft rechte randen, terwijl de randen bij de iPhone 11 Pro afgerond zijn. Sommigen vinden dat lekkerder in de hand liggen, maar veel gebruikers vinden de rechte randen mooier.

: De iPhone 12 Pro heeft rechte randen, terwijl de randen bij de iPhone 11 Pro afgerond zijn. Sommigen vinden dat lekkerder in de hand liggen, maar veel gebruikers vinden de rechte randen mooier. Waterbestendigheid : Door het nieuwe design is de iPhone 12 Pro beter waterbestendig: je kan het toestel tot 6 meter diep houden in plaats van 4 meter.

: Door het nieuwe design is de iPhone 12 Pro beter waterbestendig: je kan het toestel tot 6 meter diep houden in plaats van 4 meter. Scherm : Het display is een stuk groter geworden: 6,1-inch in plaats van 5,8-inch. Ook zijn de schermranden iets dunner en is er Ceramic Shield toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat het scherm steviger is, waardoor hij minder snel barst als je het toestel laat vallen. Ook is de schermresolutie iets hoger.

: Het display is een stuk groter geworden: 6,1-inch in plaats van 5,8-inch. Ook zijn de schermranden iets dunner en is er Ceramic Shield toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat het scherm steviger is, waardoor hij minder snel barst als je het toestel laat vallen. Ook is de schermresolutie iets hoger. Processor : De chip in de iPhone 12 Pro is een stukje sneller. Op de lange termijn levert dit ook een langere ondersteuning op met software-updates. Beide modellen zijn razendsnel, maar de nieuwste iPhone scoort net even wat beter.

: De chip in de iPhone 12 Pro is een stukje sneller. Op de lange termijn levert dit ook een langere ondersteuning op met software-updates. Beide modellen zijn razendsnel, maar de nieuwste iPhone scoort net even wat beter. Camera : De standaard groothoeklens heeft een betere sensor, waardoor foto’s er mooier uit zien. Het diafragma is f/1.6 in plaats van f/1.8.

: De standaard groothoeklens heeft een betere sensor, waardoor foto’s er mooier uit zien. Het diafragma is f/1.6 in plaats van f/1.8. LiDAR Scanner : Met de LiDAR Scanner in de iPhone 12 Pro gebruik je nieuwe augmented reality-functies, maak je mooiere portretfoto’s en zijn er verbeteringen voor de nachtmodus.

: Met de LiDAR Scanner in de iPhone 12 Pro gebruik je nieuwe augmented reality-functies, maak je mooiere portretfoto’s en zijn er verbeteringen voor de nachtmodus. Nachtmodus : Zoals gezegd kun je dankzij de LiDAR Scanner betere nachtfoto’s maken: ook portretten in het donker worden op de iPhone 12 Pro ondersteund. Ook de selfiecamera ondersteunt nu het maken van een mooiere nachtfoto.

: Zoals gezegd kun je dankzij de LiDAR Scanner betere nachtfoto’s maken: ook portretten in het donker worden op de iPhone 12 Pro ondersteund. Ook de selfiecamera ondersteunt nu het maken van een mooiere nachtfoto. Smart HDR : De techniek Smart HDR, die foto’s met verschillende belichten combineert tot één perfect plaatje, is verbeterd in de iPhone 12 Pro.

: De techniek Smart HDR, die foto’s met verschillende belichten combineert tot één perfect plaatje, is verbeterd in de iPhone 12 Pro. Filmen : Alleen op de iPhone 12 Pro vind je de mogelijkheid om met HDR Dolby Vision filmpjes te maken. Op de iPhone 11 Pro wordt dit niet ondersteund.

: Alleen op de iPhone 12 Pro vind je de mogelijkheid om met HDR Dolby Vision filmpjes te maken. Op de iPhone 11 Pro wordt dit niet ondersteund. Apple ProRAW : Deze cameratechniek combineert het beste van het RAW-formaat en de technische verbeteringen in de software bij het maken van je foto’s. Je behoudt de flexibiliteit van RAW, maar je foto’s zien er zonder bewerking wel mooier uit. De iPhone 11 Pro heeft dit niet.

: Deze cameratechniek combineert het beste van het RAW-formaat en de technische verbeteringen in de software bij het maken van je foto’s. Je behoudt de flexibiliteit van RAW, maar je foto’s zien er zonder bewerking wel mooier uit. De iPhone 11 Pro heeft dit niet. 5G : 5G vind je alleen op de iPhone 12-serie, waaronder dus de iPhone 12 Pro. Dit levert momenteel iets hogere snelheden op, al is dit ook afhankelijk van je provider.

: 5G vind je alleen op de iPhone 12-serie, waaronder dus de iPhone 12 Pro. Dit levert momenteel iets hogere snelheden op, al is dit ook afhankelijk van je provider. Batterij : De batterijduur is iets minder geworden. Op de iPhone 12 Pro kan je 17 uur video afspelen, terwijl dit bij de iPhone 11 Pro nog 18 uur was. In je dagelijks gebruikt betekent dit mogelijk dat de iPhone 12 Pro iets korter mee gaat.

: De batterijduur is iets minder geworden. Op de iPhone 12 Pro kan je 17 uur video afspelen, terwijl dit bij de iPhone 11 Pro nog 18 uur was. In je dagelijks gebruikt betekent dit mogelijk dat de iPhone 12 Pro iets korter mee gaat. MagSafe: Alleen op de iPhone 12 Pro kun je de nieuwe magnetische MagSafe-accessoires gebruiken, bijvoorbeeld voor makkelijker opladen of speciale hoesjes.

Design

De iPhone 12 Pro heeft een vernieuwd design, waarbij de ronde zijkanten plaatsgemaakt hebben voor de rechte vlakken. Wat voor jou mooier is, is heel erg afhankelijk van je smaak. Twijfel je wat je precies mooier vindt, dan kun je het beste de twee toestellen zelf in de winkel vergelijken. Je voelt dan ook meteen welke voor jou prettiger in de hand ligt, wat misschien nog wel belangrijker is dan hoe het eruit ziet. Ook de kleuren zijn erg persoonlijk: heb je liever het nieuwe oceaanblauw of het middernachtgroen van vorig jaar? De twee grijze varianten schelen wat ons betreft niet veel van elkaar.

Scherm en formaat

Een andere belangrijk aspect die je in je aankoopbeslissing mee moet nemen, is het schermformaat. De iPhone 12 Pro is qua scherm een stuk groter. Dit levert iets meer schermruimte op, maar belangrijk daarbij om te onthouden is dat het toestel zelf niet heel veel groter geworden is. Alleen in de hoogte zul je dit verschil echt merken. Vind je de iPhone 11 Pro net te krap maar de Max-versie juist te groot? Dan is de iPhone 12 Pro jouw perfecte formaat. Als je de iPhone 11 Pro al te groot vond, dan kun je misschien beter bij de iPhone 12 mini kijken.

Camera

Op het eerste gezicht verschillen de twee modellen niet veel op het gebied van de camera, maar wie verder kijkt ontdekt toch een aantal belangrijke verschillen. De iPhone 12 Pro heeft een betere groothoeklens. Dit is de lens die je het vaakst gebruikt, waardoor de meeste foto’s er in kwaliteit op vooruit gaan. Ook de LiDAR Scanner komt bij het maken van foto’s goed van pas, vooral in het donker. Zo kun je portretfoto’s maken met de nachtmodus. Bovendien zorgt de nieuwe processor in combinatie met de vernieuwde camera voor filmen in HDR Dolby Vision. Dolby Vision staat voor mooiere en helderdere kleuren met een groter contrast. Dat betekent dus dat je video’s die je met de iPhone 12 Pro maakt er een stuk mooier uit zien. De nachtmodus wordt bovendien ondersteund op de ultra-groothoeklens.

Batterijduur en opladen

Een ander belangrijk verschil in het dagelijkse gebruik vinden we bij het opladen en de batterijduur. De iPhone 12 Pro ondersteunt MagSafe, een nieuwe functie van Apple voor draadloze opladers en andere accessoires. Dankzij MagSafe blijft een accessoire magnetisch achterop je iPhone zitten. Dit helpt ook bij het correct plaats van een draadloze oplader. Maar als je toestel eenmaal opgeladen is, merk je dat de iPhone 12 Pro mogelijk wel iets minder lang mee gaat. Het verschil is klein (Apple genoemd het alleen bij het totale aantal uur video kijken), maar in de praktijk zorgt dit er mogelijk voor dat je de iPhone 12 Pro net wat eerder op moet laden. Dit is ook heel erg afhankelijk van hoe je de iPhone gebruikt.

Overeenkomsten iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro

De iPhone 12 Pro en iPhone 11 Pro hebben ook veel overeenkomsten:

Behuizing : De behuizing is bij beide modellen van roestvrij staal, met een matglazen achterkant.

: De behuizing is bij beide modellen van roestvrij staal, met een matglazen achterkant. Display : Het scherm is een Super Retina XDR OLED-display, met technieken als HDR, True Tone, de brede kleurweergave en ondersteuning voor Haptic Touch. Ook de maximale helderheid is gelijk.

: Het scherm is een Super Retina XDR OLED-display, met technieken als HDR, True Tone, de brede kleurweergave en ondersteuning voor Haptic Touch. Ook de maximale helderheid is gelijk. Cameraresolutie : De camera’s hebben dezelfde resolutie, zowel aan de voor- als achterkant: 12-megapixel.

: De camera’s hebben dezelfde resolutie, zowel aan de voor- als achterkant: 12-megapixel. Beeldstabilisatie : Beide iPhones gebruiken dezelfde techniek voor beeldstabilisatie, waardoor je foto’s minder afhankelijk zijn van schokken en bewegingen.

: Beide iPhones gebruiken dezelfde techniek voor beeldstabilisatie, waardoor je foto’s minder afhankelijk zijn van schokken en bewegingen. Zoomen : In- en uitzoomen kan even ver: in totaal tot 4X zoomen. Dat is vanuit de basis twee keer zover ingezoomd en twee keer zover uitgezoomd.

: In- en uitzoomen kan even ver: in totaal tot 4X zoomen. Dat is vanuit de basis twee keer zover ingezoomd en twee keer zover uitgezoomd. Draadloos : Dezelfde standaarden worden gebruikt voor zowel Bluetooth als wifi: respectievelijk 5.0 en wifi 6. Ook de U1-chip is op beide modellen beschikbaar.

: Dezelfde standaarden worden gebruikt voor zowel Bluetooth als wifi: respectievelijk 5.0 en wifi 6. Ook de U1-chip is op beide modellen beschikbaar. NFC : De NFC-chip en Apple Pay bieden op beide modellen dezelfde mogelijkheden.

: De NFC-chip en Apple Pay bieden op beide modellen dezelfde mogelijkheden. Opladen : Zowel de iPhone 12 Pro als iPhone 11 Pro kun je extra snel opladen. Bij de iPhone 12 Pro zit er alleen een usb-c-naar-Lightning-kabel in de doos. Bij de iPhone 11 Pro krijg je zowel deze kabel als een geschikte 18W-oplader.

: Zowel de iPhone 12 Pro als iPhone 11 Pro kun je extra snel opladen. Bij de iPhone 12 Pro zit er alleen een usb-c-naar-Lightning-kabel in de doos. Bij de iPhone 11 Pro krijg je zowel deze kabel als een geschikte 18W-oplader. Dualsim: Dualsim wordt op beide pro-modellen ondersteund. Je kan dus twee nummers op één toestel tegelijkertijd gebruiken (via fysieke sim en eSIM).

Specificaties iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro: alles op een rij

Alles nog eens rustig nalezen? De specificaties voor de iPhone 12 Pro en iPhone 11 Pro hebben we in onze tabel nogmaals op een rij gezet.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro: aankoopadvies

Ben je op zoek naar het nieuwste van het nieuwste, dan moet je natuurlijk bij de iPhone 12 Pro zijn. Je maakt daarmee de mooiste foto’s en filmpjes en profiteert van nieuwe functies zoals 5G en MagSafe. Je hebt ook meteen het nieuwste design, wat vermoedelijk de komende jaren bij Apple de standaard zal zijn. Maar je moet dan wel rekening houden met de hoge prijs, want dit toestel is nog nergens afgeprijsd. Dat in tegenstelling tot de iPhone 11 Pro, die je her en der met een leuke aanbieding in huis kan halen.

De iPhone 11 Pro is dan ook nog steeds een prima toestel. Je maakt er hele mooie foto’s en video’s mee, inclusief nachtmodus en in- en uitzoomen zonder kwaliteitsverlies. De iPhone 11 Pro gaat nog jaren mee en als je niet de allerbeste foto’s hoeft te maken of nooit filmpjes schiet, mis je de cameraverbeteringen niet eens zo. De iPhone 11 Pro is bovendien een fractie kleiner en ligt door het afgeronde design mogelijk prettiger in je hand. En je krijgt daar ook nog een iets langere accuduur bij.

Ga de iPhone 12 Pro kopen als…

…je de nieuwste en beste iPhone wil.

…je de mooiste foto’s wil maken en vaak filmpjes maakt.

…je van het strakke nieuwe uiterlijk houdt.

…blauw jouw kleur is. De oceaanblauw kleur vind je alleen op de iPhone 12 Pro.

…een groter scherm wil in een niet veel grotere behuizing.

…je dol bent op augmented reality-apps. De LiDAR Scanner kan dan goed van pas komen.

…je graag nieuwe technieken als MagSafe en 5G als eerste wil gebruiken.

Ga de iPhone 11 Pro kopen als…

…je een pro-iPhone wil zonder de hoofdprijs wil betalen. De iPhone 11 Pro is bij winkeliers en providers beschikbaar voor een lagere prijs.

…je liever van het afgeronde design houdt. Dit is (voorlopig) de laatste pro-iPhone met dit design.

…je de langste accuduur wil. De iPhone 11 Pro gaat net iets langer mee.

…je nooit foto’s in het donker maakt. Je vindt hier wel de nachtmodus, maar alleen op de groothoeklens en telelens.

…je toch altijd via een Lightning-kabel of dock oplaadt en niet van plan bent om MagSafe te gebruiken. Bovendien krijg je hier meteen de juiste oplader bij. Draadloos opladen op de traditionele manier kan natuurlijk wel.

…je geen 5G nodig hebt en de komende jaren ook niet wil.

