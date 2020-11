Weekend-kijktips: Fireball, Becoming You en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Fireball

Op Apple TV+ is nu een gloednieuwe documentaire van Werner Herzog en Clive Oppenheimer te kijken. Fireball neemt je mee op een bijzondere reis: je ziet hoe vliegende sterren, meteorieten en andere ruimteverschijnselen tot de verbeelding hebben gesproken. Zowel nu als in het verleden. Oppenheimer is hoogleraar, Herzog een bekende filmmaker.

Bekijken: Fireball

Nieuw op Apple TV+: Becoming You

Een van de belangrijkste nieuwkomers dit najaar is Becoming You. Deze serie volgt kinderen wereldwijd tijdens hun eerste 2.000 dagen op aarde. Die zijn bepalend voor de rest van ons leven. We kijken door de ogen van meer dan 100 kinderen over de hele wereld, van Nepal tot Japan en Borneo. Elke aflevering laat zien hoe kinderen leren om te denken, spreken en bewegen, vanaf de geboorte tot een jaar of vijf. Het laat zien hoe verschillend dit pad kan zijn, maar dat we uiteindelijk ook veel overeenkomsten hebben, vooral als het gaat om het opvoeden van kinderen.

Bekijken: Becoming You

Voor de kinderen: Draadloze Doug

Ook nieuw op Apple TV+ is Doug Unplugs, in het Nederlands Draadloze Doug. Dit is een kinderserie over een robot genaamd Doug die nieuwsgierige vragen stelt. De eerste zeven afleveringen zijn nu op Apple TV+ te zien.

La vita davanti a sé

Te zien bij: Netflix

Een Holocaust-overlevende met een kinderdagverblijf neemt een verbitterde straatjongen in huis die haar heeft beroofd. Tussen hen bloeit een onverwachte vriendschap op.

Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun (S01)

Te zien bij: Netflix

De leden van het komische trio Aunty Donna laten hun unieke, absurde en onconventionele stijl zien in een reeks sketches, songs en uiteenlopende personages.

Bad Banks (S02)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Seksisme in de financiële sector wordt aan de kaak gesteld in deze serie over investeerder Jana. Haar ideale werkgever is mogelijk net zo corrupt als de vorige.

Greenland

Te zien bij: xxx

Wanneer een naderende wereldwijde catastrofe de mensheid dreigt te vernietigen, heeft John Garrity (Gerard Butler) slechts vier dagen de tijd om zijn gezin in veiligheid te brengen. Terwijl de klok genadeloos tikt en de maatschappij wanhopig vervalt in chaos, moet hij alles uit de kast halen om zijn familie van New York naar een geheime militaire bunker in Groenland te brengen.

Love Island USA (S02)

Te zien bij: Videoland

We volgen sexy jonge singles die op zoek zijn naar de liefde tijdens hun verblijf in een prachtige luxe villa. Het wordt een zomer vol romance, vriendschap en dramatische wendingen. De singles moeten koppels vormen, want anders lopen ze het risico naar huis te worden gestuurd.

Jason Bourne

Te zien bij: Videoland

Jason Bourne, de meest gevaarlijke voormalig CIA-agent, komt opnieuw uit de schaduw, nadat hij van Nicky Parson nieuwe informatie krijgt over zijn mysterieuze verleden. De CIA ontdekt het lek en jaagt Bourne en Parson op. Ook de andere films zoals The Bourne Legacy en The Bourne Ultimatum zijn nu bij Videoland te zien.

Filth

Te zien bij: Videoland

Bruce is rechercheur en volslagen gek. Hij snuift, zuipt en neukt erop los, bij voorkeur tijdens werktijd. Tijdens het onderzoek naar de moord op een Japans student draait hij helemaal door. Zijn greep op de realiteit vervaagt, zijn verleden haalt hem in en de vuiligheid dreigt hem compleet op te slokken.

Burn After Reading

Te zien bij: Pathé Thuis

Een sportleraar vindt per ongeluk een disc met geheime informatie van een voormalige CIA-agent en probeert hem te chanteren.