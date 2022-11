Energie besparen is tegenwoordig een hot topic. Met de iPhone-apps voor energie besparen die we in deze lijst bespreken krijg je inzicht in je energieverbruik en kun je besparingen inzichtelijk maken. Probeer deze eens!

Energiekosten volgen met apps

Heb je behoefte om wat meer zicht te houden op je energiekosten? Dan zijn er allerlei apps die je daarbij kunnen helpen. We beginnen met twee Nederlandse oplossingen die je energiegegevens automatisch kunnen inlezen via de gas-, water- of elektriciteitsmeter. Dit kost een paar tientjes. Vind je dat te duur, dan zijn er ook apps waarmee je de gegevens van je gas- en elektriciteitsmeter handmatig kunt invoeren. De apps zetten dit om in grafieken, zodat jij beter inzicht krijgt. Welke past bij jou? Dat ontdek je door het bekijken van deze apps!

EnergyFlip

EnergyFlip noemt zich de meestgebruikte onafhankelijke verbruiksmanager in Nederland, waarmee huishoudens meer dan €100 hebben bespaard. Dat klinkt als vrij weinig, maar tegenwoordig telt elke euro, toch? Je kunt de app downloaden en je verbruik vergelijken met soortgelijke huishoudens. Om realtime inzicht te krijgen in je gas- en stroomverbruik heb je de EnergyFlip gateway aansluiten(ca. 100 euro), die je makkelijk kunt meenemen naar een ander huis als je gaat verhuizen. Je sluit de gateway aan op je gas- of elektrometer.

Je kunt ook koppelen met een slimme meter en van daaruit de gegevens inlezen. De app is ook geschikt voor zowel koop- als huurhuizen en voor mensen met zonnepanelen. De app geeft je namelijk ook informatie over teruglevering en opbrengsten. EnergyFlip is de opvolger van de Huisbaasje-app, die in 2017 werd ontwikkeld in samenwerking met de Consumentenbond. De EnergyFlip wordt gemaakt door een Nederlands bedrijf en behandelt de klantdata in lijn met EU en Nederlandse regelgeving.

HomeWizard Energy

Op iCulture hebben we de HomeWizard Energy P1 al uitgebreid besproken. Deze slimme energiemeter stuurt alle metingen automatisch door naar de app, waarna je statistieken en grafieken kunt bekijken. Deze oplossing is een stuk goedkoper dan de hierboven besproken EnergyFlip en kost rond de dertig euro. Het is ook geschikt voor mensen met zonnepanelen, die zelf energie opwekken.

Er is ook een HomeWizard watermeter, die op soortgelijke wijze inzicht geeft in je waterverbruik. Zo zie je meteen hoeveel water je kwijt bent per douchebeurt!

Bekijk ook Review: HomeWizard watermeter voor je waterverbruik Naast meten van je gas- en elektriciteitsverbruik is er nóg iets waar je op zou kunnen letten: je waterverbruik. Water is (nog) relatief goedkoop, maar in de droge zomermaanden is duidelijk geworden dat we ook met schoon drinkwater zuinig moeten omgaan. Om dit in de gaten te houden is er de HomeWizard watermeter. Wij hebben 'm getest en in deze review lees je onze ervaringen.

Energy Tracker

Energy Tracker is een app waarmee je gemakkelijk je verbruik van gas, water en elektriciteit kunt vastleggen. Heb je al metingen gedaan, dan kun je die als CSV-bestand of Excel-bestand importeren. Met de app kun je zien of je verbruik inderdaad is verlaagd door maatregelen die je hebt genomen. Energy Tracker bevat geen reclame en maakt zowel lokale backups als iCloud-backups. Je kunt tot 3 jaar teruggaan met je metingen en ziet trends en veranderingen per week, maand, kwartaal en jaar. Je ziet hoeveel je kunt besparen. Deze app heeft echt heel veel mogelijkheden, tot aan een wachtwoordbeveiliging en allerlei mogelijkheden om je data te delen.

Roommate Albert

Roommate Albert is een gloednieuwe app om je water-, gas- en elektriciteitskosten bij te houden. Je voert je tarief in, leest de meters af en vult het in. Eventueel kun je een foto als bewijs toevoegen, voor als je later wel eens twijfelt of je het wel goed hebt ingevuld. Helaas kan de app de cijfers op de foto niet met OCR omzetten naar een ingevulde meting.

Het verbruik wordt vervolgens in grafieken getoond en de app toont de kosten. Je data wordt via iCloud opgeslagen en gesynchroniseerd met je andere apparaten. Ze worden niet gedeeld met externe partijen. Je kunt een backup van je data maken en als CSV-bestand opslaan, zodat je bijvoorbeeld in Excel verder kunt gaan met analyseren. Bij water kun je onderscheid maken tussen koud- en warmwaterverbruik.

Deze app komt op korte termijn beschikbaar. Je kunt nu alvast meedoen aan de TestFlight-versie. De app gaat uiteindelijk een paar euro kosten.

iConsometre

Laat je niet afschrikken door de Franse teksten in de App Store. Deze app is inderdaad van Franse origine, maar is ook in het Engels te gebruiken. De app helpt je bij het vastleggen van je water-, gas- en elektriciteitsverbruik. Ook kun je de productie van je zonnecellen of windturbine meten. De data stuur je via e-mail naar je computer voor verdere analyse. Alle data moet je wel handmatig instellen. Je kunt herinneringen instellen om steeds op hetzelfde moment te meten.

Downloaden: iConsometre

Energycontrol

EnergyControl laat zien hoeveel elektriciteit jij gaat verbruiken in een jaar. Je kunt met de app ook zien hoeveel verschil er in stookkosten is tussen winter en zomer. En je weet hoeveel liter water je huishouden per week gebruikt. Eerdere metingen kunt je importeren met een CSV-bestand. Het sterke punt van deze app is de flexibiliteit: je kunt namelijk zoveel mogelijk meters vastleggen als je wilt en je kunt dit helemaal naar wens instellen, elk met een eigen kleur. Maar… je moet nog wel zelf de metingen doen en invoeren. Er zitten geen reclames en in-app aankopen in.

Apps van energiebedrijven

ENGIE Energie NL (Gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Geeft inzicht in je energieverbruik van Engie.

Vattenfall Energie (Gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Een soortgelijke app, maar dan van Vattenfall.

Liever energie besparen met smart home-accessoires? Ook dat kan! Verder hebben we een overzicht van manieren om geld te besparen met je iPhone.