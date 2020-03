Als de fans van je MacBook op hol slaan, is dat meestal om te voorkomen dat de laptop oververhit raakt. Een te hete MacBook kan opeens uitschakelen terwijl je nog zit te werken, om te zorgen dat alles weer afkoelt. Dit moet voorkomen dat onderdelen door de hitte beschadigd raken. Er zijn allerlei manieren om te voorkomen dat je MacBook te heet wordt en de ventilatoren in actie moeten komen. Met de tips hieronder moet het lukken.

Waarom is mijn MacBook heet?

Er kunnen allerlei oorzaken zijn voor een verhitte MacBook, zoals te veel geopende apps of browsertabbladen, tot geblokkeerde ventilatie. Hier heeft elke computer mee te maken, maar bij sommige MacBook-modellen komt het extra vaak voor. Zo blijkt de MacBook Air 2019 wat meer gevoelig voor oververhitting, waarschijnlijk door de compacte behuizing. Er zit maar één luchtrooster in bij het scharnier, waardoor het soms lastig is om hitte af te voeren. Gebruik je je MacBook in bed, dan kunnen dekbedden en kussens ook de luchtdoorvoer blokkeren, waardoor je sneller last krijgt van oververhitting.

Ben je met zware toepassingen bezig, zoals het spelen van een grafische game of het renderen van video, dan is het logisch dat je MacBook het wat zwaarder heeft. Ben je ondertussen nog met andere toepassingen bezig, dan kan je vooral op de MacBook Air last krijgen van oververhitting. Apple heeft deze laptop niet ontworpen voor processor-intensieve taken, waardoor je wat rustiger aan moet doen en beter eerst wat toepassingen kunt afsluiten.

#1 Kies een harde, koele ondergrond

Een zitbank met kussens bij het haardvuur is natuurlijk niet de beste plek om je MacBook te gebruiken. Kies liever een vlakke en harde ondergrond zoal een bureau. Zo kan de fan z’n werk doen, zonder dat de ventilatie wordt geblokkeerd.

Zachte ondergronden zoals een kussen op schoot zijn minder geschikt omdat ze hitte vasthouden en sneller zorgen voor stofdeeltjes. Daardoor kan de luchtcirculatie niet goed plaatsvinden. Uiteraard moet je direct zonlicht ook zoveel mogelijk vermijden. Een temperatuur tussen de 10 en 35 graden Celsius is ideaal.

Je kunt ook een speciale laptop-cooler kopen. Dit is in feite een externe ventilator die voor extra verkoeling zorgt. Dit maakt wel iets meer herrie.

#2 Sluit software af na gebruik

Een hete MacBook wordt niet alleen veroorzaakt door de fysieke omgeving. Het kan ook te maken hebben met software. Probeer je te veel apps tegelijk te gebruiken, dan kan de processor dit niet meer aan. Er kunnen ook op de achtergrond nog allerlei processen actief zijn, waarvan je niet op de hoogte bent. Je ontdekt dit via de Activiteitenweergave op je Mac.

Hier vind je op het tabblad %CPU welke processen de meeste processorbelasting veroorzaken. Klik bovenin de kolom om te sorteren. Je komt zo apps en processen op het spoor die veel processorbelasting veroorzaken, zo ongeveer 80 procent of meer . Soms kan dit gebeuren als een app gecrasht is of niet goed is afgesloten. Klik op het proces en sluit het af met het kruisje linksboven.

Een bekende boosdoener is Google Chrome. Heb je hier last van, overweeg dan eens naar Safari of Firefox over te stappen.

Je kunt ook met  > Forceer stop kijken welke apps zijn vastgelopen. Om te voorkomen dat te veel apps actief zijn kun je zorgen dat er bij het opstarten minder apps worden geopend. Hierdoor kun je je Mac sneller opstarten en zit je niet eindeloos te wachten tot je na een reboot je computer weer kunt gebruiken.

#3 Leer het gedrag van je Mac-ventilator beter kennen

Apple heeft een supportartikel gemaakt over het gedrag van je MacBook-fan en het ventilatorgeluid. Je kunt hier lezen welke geluiden de ventilator maakt en hoe Apple de inwendige temperatuur bewaakt om essentiële componenten af te koelen.

In de MacBook zitten sensoren die reageren op temperatuurwijzigingen. Dreigt het systeem te heet te worden, dan zorgen de ventilatoren voor een koele luchtstroom. Het ruisende geluid is normaal als je MacBook met zware taken bezig is. Maar is dat niet het geval, dan is het verstandig om het eens nader te onderzoeken. Kijk of de ventilatie-openingen niet worden geblokkeerd en of de klep goed dicht is. De MacBook Pro heeft ventilatieopeningen aan de zijkanten en aan de achterkant. De MacBook Air heeft ventilatieopeningen aan de achterkant bij de scharnier. Hoor je een stotterend of schurend geluid, dan is er duidelijk iets mis.

#4 Onderzoek je MacBook ventilator met een diagnostische test

Je kunt dit nader onderzoeken met ingebouwde diagnostische software. Op oudere MacBooks van voor 2013 gebruik je hiervoor de Apple Hardware Test, terwijl op nieuwere modellen Apple Diagnostische Informatie aanwezig is.

Zo werkt het:

Koppel alle externe apparaten los met uitzondering van toetsenbord, muis, beeldscherm, Ethernet-verbinding (eventueel) en de netvoeding. Plaats de MacBook op een stabiel en goed geventileerd oppervlak. Zet je MacBook uit. Schakel de Mac in en houd meteen de D-toets ingedrukt op het toetsenbord. Blijf de toets ingedrukt houden totdat je een scherm ziet waarin je de taal kunt kiezen. Kies een taal. De test gaat nu van start.

De controle van de Mac duur 2 tot 3 minuten. Als er problemen optreden krijg je foutcodes te zien, die je moet noteren.

Je kunt vervolgens de test herhalen of meer informatie opvragen. Is er een probleem met de ventilator, dan krijg je dat ook te zien. Klik op ‘Herstart’ of druk op R om de Mac opnieuw op te starten. Of klik op ‘Zet uit’ of druk op S om de Mac uit te zetten.

In Google kun je vervolgens de foutcodes opzoeken, om te kijken wat er mis is.

#5 Update macOS en reset de SMC

We hadden deze tip natuurlijk kunnen beginnen met het advies om macOS altijd zoveel mogelijk up-to-date te houden. Maar waarschijnlijk weet je dat al als iCulture-lezer en installeer je updates altijd meteen als ze uitkomen. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan is nu het moment. Mogelijk zitten er nog bugs in de macOS-versie die je draait, die in een latere update zijn opgelost.

Het kan zijn dat bepaalde software nog niet is aangepast aan de nieuwste macOS-versie en daardoor minder efficiënt draait.

Ook is het een goed idee om de SMC op je Mac te resetten. SMC staat voor System Management Controller. Werkt dit niet goed, dan kan het zijn dat je ventilatoren niet tijdig in actie komen, waardoor je laptop extra heet wordt. Hoe dit werkt lees je in onze afzonderlijke tip.

Bekijk ook SMC resetten op de Mac: waarom en hoe? Met SMC resetten kun je problemen met de koeling, lampjes, scherm- en toetsenbordverlichting oplossen. Lees hier hoe een SMC reset werkt op verschillende iMacs en MacBooks.

#6 Fan-instellingen wijzigen

Als het goed is gaat alles vanzelf en hoef je niets handmatig te regelen voor je MacBook-fans. Maar heb je constant last van een oververhitte laptop en zou je best de ventilator wat willen opvoeren, dan kan dat met apps van derden. Uiteraard maakt dit wel wat meer herrie en slijt de fan sneller, maar je beschermt daarmee wel beter de vitale onderdelen, die vaak veel duurder zijn om te vervangen.

Je kunt hiervoor bijvoorbeeld Macs Fan Control gebruiken, een gratis tool die je via de menubalk kunt bedienen.

#7 Check de accu van je MacBook

De accu van je MacBook kan opgeblazen zijn, waardoor deze minder efficiënt werkt en de hitte niet goed weg kan. Je kunt je accu laten nakijken door een serviceprovider, maar je kunt zelf ook een visuele controle doen. Is je MacBook kromgetrokken, of merk je dat het trackpad onder druk staat? Soms drukt de accu de trackpad omhoog, waardoor deze niet meer goed te bedienen is. Er kan ook sprake zijn van stof en vuil rondom de openingen van de ventilator.

Heb je een oudere MacBook die je kunt openschroeven, dan kun je de behuizing openen en kijken of er stofdeeltjes zijn opgehoopt rondom de ventilator, waardoor deze niet meer goed kan draaien. Je kunt dan meteen controleren of de accu er nog tip-top uitziet. Zo niet, dan is het tijd om met Apple Support contact op te nemen, zodat je een afspraak bij de Genius Bar kunt maken of bij een erkende serviceprovider.

Heb je last van een oververhitte iPhone? Ook dat kan gebeuren! Check daarvoor onze afzonderlijke tip.