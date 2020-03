De Apple Pencil is ondertussen aardig ingeburgerd als stylus voor de iPad, maar er is natuurlijk nog veel meer keus op het gebied van pennen voor de iPad. In dit artikel bespreken we een aantal tekenpennen waarmee je prachtige kunstwerken kunt creëren op de iPad.

iPad-tekenpennen

Wanneer het over tekenpennen voor de iPad gaat, kom je al snel uit bij de Apple Pencil. Het is de meest voor de hand liggende keuze. Toch is het niet de enige stylus voor de iPad. Er is ook de Logitech Crayon en zo zijn er nog meer tekenpennen waarmee je kunt tekenen of schrijven op de iPad.





Apple Pencil

Wanneer je in het bezit bent van een nieuwere iPad is de Apple Pencil de meest voor de hand liggende keus. Apple’s tekenpen is uitermate geschikt om aantekeningen te maken, maar ook om kunstwerken mee te creëren. Deze stevige witte pen ligt fijn in de hand en het grote pluspunt van deze pen zit hem in het aantal sensoren dat binnenin de pen zit. De sensoren zorgen ervoor dat de pen in staat is verschillende manieren van tekenen te onderscheiden. Door de pen schuin te houden, krijg je een dikkere lijn, net zoals bij een potlood. Nog een groot voordeel van de Apple Pencil is dat je niet bang hoeft te zijn dat je met de hand het scherm aanraakt, want de iPad zal het niet herkennen als penseelstreek. Er zijn twee modellen: de Apple Pencil 2e generatie voor de iPad Pro’s en de normale Apple Pencil voor andere recente iPads.

Logitech Crayon

De Logitech Crayon is in samenwerking met Apple ontworpen als stylus voor de iPad. Aanvankelijk is deze stylus voor scholen ontwikkeld en voor gebruik door kinderhanden, maar hij is ook ideaal voor andere situaties waarin je een wat robuustere stylus nodig hebt.

De Logitech Crayon voelt niet hetzelfde aan als de Apple Pencil. Zo is de penpunt niet van zacht rubber gemaakt, maar van hard plastic, waardoor het tekenen iets minder prettig aanvoelt. Hij bevat wel veel dezelfde functies, zoals schuin houden om dikkere lijnen te maken. De behuizing is extra stevig waardoor de pen in staat is een val van 1,5 meter te doorstaan. En door het platte design rolt de pen niet zo makkelijk weg. De prijs ligt ook een stukje lager. Terwijl je voor de Apple Pencil rond de honderd euro betaalt, ben je voor de voor de Logitech Crayon een paar tientjes goedkoper uit.

Wacom Bamboo

Bamboo is maker van onder andere tekenpads voor de computer, maar het bedrijf heeft ook meerdere tekenpennen voor de iPad ontwikkeld. Je kunt onder andere kiezen uit de Bamboo Fineline, Duo, Sketch en Tip. Let op dat de Bamboo Ink en Ink Plus weliswaar populair zijn, maar bedoeld zijn voor Windows Ink en dus niet voor iPads. De stylus-modellen voor de iPad voelen natuurlijk aan. Er zit bij de meeste modellen een harde punt op, wat het mogelijk maakt om preciezer te tekenen. Ook kun je net als bij een gewone pen in de meeste gevallen de punt intrekken, om de punt te beschermen.

De Wacom Bamboo Fineline 3 koop je onder andere bij Amac en een partner van Bol.com

Wil je tekenen, dan is de Wacom Bamboo Sketch misschien iets voor jou. Deze kost rond de 80 euro en heeft een ergonomisch driehoekig ontwerp en ligt daardoor prettig in de hand.

Adonit

De Adonit Pixel is een smalle tekenpen, die qua vorm wel iets weg van de Apple Pencil, maar qua functionaliteit is hij toch net even anders. Net als de pen van Bamboo maakt de Adonit Pixel verbinding met de iPhone of iPad via Bluetooth en is de pen voorzien van een harde punt, wat zorgt voor extra precisie.

Door gebruik te maken van de speciale app Sketchbook kun je de drukgevoeligheid van de pen aanpassen. Hierdoor creëer je bijvoorbeeld eenvoudig schaduw. Dit werkt echter alleen in die app en niet in andere apps op de iPhone of iPad zoals bij de Apple Pencil of Logitech Crayon. Verkrijgbaar in zwart en spacegrijs. Adonit heeft ook nog een grotere en dikkere Snap2 Stylus en wil je vooral notities maken dan is er de Adonit Note Stylus.

De Adonit Pixel koop je onder andere via Conrad of via een partner van Bol.com

Disc Stylus

Een goedkope oplossing is een zogenaamde Disc Stylus. Voorheen was deze onder andere van Ciscle verkrijgbaar, maar je kunt tegenwoordig beter terecht bij merkloze aanbieders. Voor rond een tientje koop je een dergelijke Disc Stylus, met een plastic cirkeltje aan het einde. Dit is het goedkoopste en meest simpele type stylus in dit artikel, maar dat maakt hem niet minder waardig.

Deze pen is licht van gewicht en is vrij dun. Je kunt hem op elk apparaat met touchscreen gebruiken en hij hoeft niet verbonden te worden met Bluetooth. De punt is echter wel iets anders dan de overige pennen, namelijk plat en rond. Dit maakt de pen iets minder nauwkeurig dan een pen met een harde punt, maar hij is nog steeds prima te gebruiken als tekenpen of om aantekeningen te maken.

Bij Bol.com vind je deze pennen door naar ‘Precision Disc’ te zoeken en bij Amazon.nl vind je dergelijke merkloze pennen ook.

Andere tekenpennen voor iPad

Er zijn nog veel meer tekenpennen voor de iPad. Zoek je iets goedkoops, dan raden we aan om eens bij Amazon.nl of bij Bol.com te baan kijken. Zij bieden via partners enorm veel budget-tekenpennen aan. Of kijk eens bij een Nederlandse winkel zoals Smartphonehoesjes.nl.

