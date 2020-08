Je hebt vast en zeker genoten van je vakantie, maar vroeg of laat wordt het tijd om het schoolleven weer op te pakken. Hijs jezelf dus uit je bank, bed of tuinstoel, pak je iPhone of iPad en ga even lekker zitten met deze gids. Check of je iDevice al klaar is voor het volgende schooljaar met deze lijst met de beste studie apps.

Begin het schooljaar met deze studie apps

De juiste apps kunnen je veel geld en moeite besparen, of het nou aankomt op het maken van aantekeningen, het synchroniseren van documenten in de cloud, op tijd uitchecken in het OV of betaalbaar maken van goed eten. Begin je met een nieuwe studie of start je nieuwe studiejaar? Het maakt niet uit: we helpen je in elke categorie aan iPhone- en iPad-apps die je als student moet hebben.

Vind een geschikte agenda-app: Fantastical

Hou niet vast aan de standaardagenda op de iPhone en iPad. Vooral op de iPhone kan de standaard Agenda-app met heel veel afspraken onoverzichtelijk zijn. Met goede studie apps voor al je afspraken hou je alles overzichtelijk. Easy Calendar is bijvoorbeeld de perfecte ‘papieren’ agenda op je iPhone, Week Calendar heeft alle overzichten die je je kan voorstellen en zowel Fantastical 3 als Calendars 5 hebben vernuftige manieren om afspraken te maken. In een uitgebreid artikel hebben we de beste agenda-apps voor iOS op een rij gezet en vertellen we bij elke app waarom die bij je past.

Beheer je schoolmail: Spark

School betekent schoolmail. Een extra mailaccount dus. Om te voorkomen dat je daar nooit op kijkt en net dat ene belangrijke bericht mist, is het handig om een mailapp te hebben die goed met meerdere accounts om kan gaan. Gelukkig: de beste apps op dit vlak hebben allemaal unified inboxes, wat betekent dat je de mailaccounts niet alleen los van elkaar bekijkt, maar ook alle inboxen in één overzicht kan zien. In een uitgebreid artikel vertellen we wat de beste mailapps voor iOS zijn en welke bij je workflow past. De vele opties van Spark of de krachtige app-integratie van Dispatch en Airmail, of de veelzijdigheid van Microsoft Outlook kunnen wel eens precies in je straatje passen.

Aantekeningen maken: Notability

Dat je een goede agenda- en mailapp nodig hebt spreekt voor zich, maar waar moet je in hemelsnaam beginnen als je notities wilt maken op de iPad of iPhone? De intenties van de aantekeningen-apps op iOS liggen ver uit elkaar. Wij lichten precies uit welke app je voor welk doeleinde kan gebruiken. Als je vooral PDF-documenten wil annoteren, kan je PDF Expert blind kopen. Is samenwerken een must? In de standaard Notities-app kun je samenwerken, maar dan moeten je medestudenten wel Apple-gebruikers zijn.

Teken en schrijf je liever vanaf een blanco vel – zoals je ook op papier doet – dan zijn Notability en GoodNotes aanraders. Mocht je een iPad met Apple Pencil hebben, dan kun je ook MyScript Nebo gebruiken. Deze app zet al je geschreven teksten om in getypte aantekeningen. Check onze lijst van de beste notitie-apps voor de iPhone en iPad voor meer mogelijkheden.

Synchroniseren moet je leren: Dropbox

Jezelf bestanden mailen of een USB-stickje met je meezeulen, dat kan echt niet meer. Anno 2020 kun je niet om cloudopslag heen, omdat er al zoveel goede apps zijn die dit voor je regelen. Dropbox geniet geweldige integratie met allerlei apps op de iPhone en iPad, maar Google Drive heeft al handige mogelijkheden om documenten te maken en bewerken. OneDrive van Microsoft is ook een serieuze optie: dat wordt namelijk ook in combinatie met een Office 365-abonnement geleverd, zodat je de Microsoft Office-apps op de iPad en iPhone kan gebruiken. Vergeet ook Apple’s eigen Bestanden-app niet, die vooral handig is als je alleen met Apple-toestellen werkt. In ons aparte gids over de beste clouddiensten voor iPhone en iPad vertellen we je alle ins en outs over de juiste dienst.

Studeren op afstand

Als je met medestudenten op afstand aan een project moet werken of om een andere reden op afstand moet studeren, kom je niet om de vele apps voor videobellen heen. Er was eerder dit jaar flink wat kritiek op Zoom, maar het bedrijf heeft wel stappen gemaakt om de privacy te verbeteren. Toch liever iets anders gebruiken? Je kan met je iPhone-studiegenoten ook via FaceTime overleggen of gebruikmaken van de vele andere geschikte apps voor videobellen. Denk aan Microsoft Teams, Google Meet en nog veel meer.

Overleef het openbaar vervoer: NS-app

Grote kans dat je als student te maken krijgt met het openbaar vervoer. Of het nou de trein, bus, tram of metro is, er is voor elk vervoersmiddel wel een handige app beschikbaar. Met de officiële OV-chipkaart-app zie je direct welk abonnement je hebt en bekijk je je huidige saldo. De app is wat ouderwets en is al een tijdje niet meer bijgewerkt, maar werkt wel nog steeds.

De NS-app stuurt je een pushbericht zodat je niet vergeet uit te checken, maar geeft ook reisinformatie met andere vervoersmiddelen. Snel de bustijden en buslijnen zien kan ook met de 9292-app. Ook moet je Citymapper echt een kans geven, zeker als je een Apple Watch hebt. De app werkt sinds dit jaar in heel Nederland, dus het maakt niet uit waar je naartoe reist. Tot slot kun je Moovit bekijken, een app die je reisadvies baseert op realtime gegevens, zodat je ook de geschatte aankomsttijd te zien krijgt. In onze lijst van OV-apps voor de iPhone vind je ze allemaal.

Je kunt ook in Apple Kaarten informatie over het openbaar vervoer bekijken en je route plannen. Door een bepaalde lijn als favoriet in te stellen, krijg je in een widget te zien als er vertraging is. In onderstaand artikel lees je meer over hoe je ov-routes instelt en gebruikt in Apple Kaarten.

Goedkoper leven met iOS: Scoupy

Er zijn een paar vertrouwde manieren om geld te besparen met apps. Folders.nl is een dijk van een folderapp, zodat je alle reclamefolders eenvoudig via je iPhone of iPad kan doorbladeren. Je kunt hier ook voor andere producten dan primaire levensbehoeftes terecht. Maar vergeet ook Scoupy niet, een app met gerichte kortingen voor winkels en cafés. Die kroeg waar je sowieso graag hangt, blijkt dan opeens gratis bitterballen bij je biertjes te leveren. Voor de luie hap zijn Thuisbezorgd en Deliveroo aanraders, maar je vindt daar natuurlijk ook heel veel gezonde gerechten. Als je op je kosten moet letten, kun je ook de handige app Bobby proberen. Met Bobby krijg je een eenvoudig overzicht van al je maandelijkse kosten, bijvoorbeeld voor je sportschoolabonnement. Zo weet je precies wat je vaste lasten zijn.

Check ook ons overzicht met supermarkt-apps voor je iPhone, zodat je altijd op de hoogte bent van de aanbiedingen. Wil je nog meer geld besparen met je iPhone, lees dan onze tips die we daarover hebben.

