Fantastical 3 is de nieuwste versie van de populaire en krachtige agenda-app. De app stond al bekend als zeer veelzijdig, maar daar is met versie 3 nog een flinke schep bovenop gedaan. Ook zijn er flink wat wijzigingen aangebracht in het verdienmodel. In deze review van Fantastical 3 lees je wat wij van de app vinden.

De lijst met agenda-apps voor iPhone en iPad ziet er eigenlijk al jarenlang hetzelfde uit. Fantastical prijkt dan ook al jaren bovenaan onze lijst, vanwege de grote diversiteit aan functies en mogelijkheden. Met Fantastical 3 hebben de makers alles uit de kast gehaald om de app nog verder te verbeteren. Welke nieuwe functies springen eruit en is dit nu een must-have voor elke iPhone-bezitter? Lees in deze Fantastical 3 review wat ons het meeste opviel bij het testen van de app.



Fantastical 3 review

Voor wie niet bekend is met Fantastical: de agenda-app kent zijn oorsprong op de Mac en kwam alweer acht jaar geleden voor het eerst uit op de iPhone. Sindsdien wist de app een plekje te veroveren in het hart van mening Apple-gebruiker. De app kenmerkt zich door de uitgebreide opties en het design met de gesplitste weergave, waarbij het snel toevoegen van een agenda-afspraak centraal staat. De afgelopen jaren introduceerde Flexibits, de makers van Fantastical, ook Cardhop voor de Mac en Cardhop voor iOS, een handige contacten-app. Nu zijn ze terug met een compleet nieuwe versie van Fantastical.

In de basis is Fantastical 3 niet anders dan de Fantastical die je gewend was. De app ziet er qua indeling nog steeds hetzelfde uit, dus voor eerdere gebruikers is dit meteen herkenbaar. Fantastical verdeelt het scherm in twee delen: bovenin een weergave met dagen of de gehele maand en daaronder een scrollbare lijst met al je afspraken. Wel nieuw is de schermvullende weergave. Als je dus de tweedeling niet prettig vindt, dan komt deze weergave goed van pas. De Mac-versie had deze weergave al, maar nu vind je dit ook op iPhone en iPad. We vinden het prettig dat je nu zoveel vrijheid hebt om een weergave te kiezen die het beste bij je wensen past. Er zit ook een lichte en donkere modus in, waar je tussen kan wisselen. Je kan Fantastical zelfs zo instellen dat de app op licht gaat als je iPhone op donkere modus gaat, en andersom.

Fantastical Premium

Maar voordat je nu al naar de App Store gaat om de app te downloaden en alle nieuwe functies wil gebruiken: er zit wel een prijskaartje aan. Voorheen kozen de makers voor een eenmalige aankoop, maar zoals bij wel meer apps zijn ze overgestapt op een betaald lidmaatschap. Het voordeel is dat je de app daardoor gratis kan proberen om te kijken of het voor jou iets is, maar tijdens het testen merkten we al snel dat je voor heel veel functies die eigenlijk iedereen wel in een agenda-app zoekt, moet betalen. Denk aan een melding om op tijd te vertrekken of een Apple Watch-app.

Fantastical Premium kost €5,49 per maand of €43,99 per jaar. Je kan voor jezelf kijken of de gratis functies voor jou genoeg zijn, maar in dat geval zouden wij een andere agenda-app adviseren. Als je er toch voor kiest om Fantastical gratis te gebruiken, hou er dan rekening mee dat je regelmatig pop-ups tegenkomt waarin staat dat je je moet aanmelden voor de Premium-dienst. Betaalde functies zijn te herkennen aan een rood sterretje, die je op veel plekken in de app vindt. Het goede nieuws is dat je Fantastical Premium 14 dagen lang gratis kan proberen, zodat je er alsnog achter kan komen of het wat voor jou is. We vinden het begrijpelijk dat de makers voor een dergelijk verdienmodel gekozen hebben, aangezien ze bekend staan om de jarenlange ondersteuning. Met een abonnementsvorm zijn ze verzekerd van blijvende inkomsten, waardoor ze kunnen blijven investeren in de app. Hopelijk betaalt dit zich dan ook uit in steeds meer nieuwe functies.

Fantastical 2-gebruikers Als je Fantastical 2 al gebruikte en er dus voor betaald hebt, krijg je wel extra functies zonder te abonneren op Fantastical Premium. Functies die al in Fantastical 2 zaten, kun je zonder Premium-dienst blijven gebruiken. Alleen de nieuwe functies in Fantastical 3 vereisen in dat geval de betaalde dienst. Functies als de Apple Watch-app zijn dus nog steeds te gebruiken.



Toch vinden wij de prijs van het Premium-pakket aan de hoge kant. €5,49 per maand is relatief duur. De prijs is namelijk hetzelfde als die je voorheen voor Fantastical 2 betaalde. En ter vergelijking: voor €4,99 per maand kun je je abonneren op Apple Arcade, waar je meer dan 100 games onbeperkt kunt spelen.

We hadden daarom liever een lagere prijs gezien en meer functies die in de gratis versie te gebruiken zijn. De verdeling tussen gratis en betaald is in deze vorm wat ons betreft wat uit balans. Op deze pagina van de makers vind je een overzicht van functies die Premium vereisen.

Nieuwe functies in Fantastical 3

Fantastical 3 zit vol met kleine verbeteren, die ook teveel zijn om op te noemen in deze review. De makers hebben vijf belangrijke verbeteringen uitgelicht: samenwerken, taken aanmaken, interessante agenda’s toevoegen, het weerbericht bekijken en tijdzones benutten. Al deze functies zijn er vooral voor de power-users, dus de kans is groot dat je ze lang niet allemaal nodig hebt.

Afspraakverzoeken

Fantastical helpt je nu ook bij het inplannen van afspraken, wat vooral van pas komt als er meerdere mensen bij betrokken zijn. Bij het aanmaken van een agenda-afspraak, heb je de keuze om meerdere data en tijdstippen te voor te stellen. Deze afspraakverzoeken worden in een aparte agenda gezet. Iedereen die je hiervoor uitnodigt, kan aangeven welke datum of tijdstip het beste uitkomt. Het is daarmee een soort datumprikker. In het begin is het flink uitzoeken hoe je zo’n verzoek maakt, omdat het wat verstopt zit bij het aanmaken van een agenda-afspraak. Ook moet je ervoor zorgen dat de juiste agenda voor afspraak-verzoeken ingeschakeld is, omdat je de verzoeken anders niet in de agenda terug vindt.

Iedereen die hiervoor uitgenodigd is, krijgt een mailtje waar de data in opgenomen zijn. Genodigden hoeven dus geen Fantastical-gebruiker te zijn, want je datum invullen kan gewoon vanaf een website. Je kan daarbij ook nog een opmerking toevoegen, mocht geen van de voorgestelde data voor jou geschikt zijn.

Ingebouwde taken

Fantastical bood al ondersteuning voor taken, maar dat is in versie 3 verbeterd. De app werkt nu bijvoorbeeld samen met de standaard Herinneringen-app, maar ook externe diensten als Todoist. Persoonlijk vinden wij een losse app voor taken iets overzichtelijker, maar als je liever een alles-in-één dienst wil dan is Fantastical een uitstekende keuze. Via het menu rechtsboven wissel je tussen je agenda en takenlijst, terwijl de taken ook gewoon tussen je agenda-afspraken staan. Een nieuwe taak aanmaken kan op twee manieren: via de eerder genoemde takenlijst of bij het maken van een agenda-afspraak. Bij die laatste optie zit namelijk een schakelaar, waarbij je kan wisselen tussen een agenda-afspraak en een taak.

Wat het invoeren van teken betreft lijkt het erg op de standaard Herinneringen-app. Je kan een herinnering krijgen op basis van datum en tijdstip, maar ook als je op een locatie aankomt of juist vertrekt.

Interessante agenda’s toevoegen

Eén functie die we nog onder de aandacht willen brengen, is het toevoegen van interessante agenda’s. In samenwerking met het Nederlandse SchedJoules kun je allerlei soorten agenda’s toevoegen. Denk aan sportwedstrijden van je favoriete club. Dit is ingedeeld op categorieën, zoals sport, tv en feestdagen. De app stemt de suggesties af op je locatie, dus je kan in een paar tikken de volledige programmering van een Nederlandse tv-zender aan je agenda toevoegen. Wil je weten wanneer de nieuwe aflevering van je favoriete serie in Amerika uitgezonden wordt, dan kan dat ook.

We vinden dit een zeer handige en unieke functie voor een dergelijke agenda-app. Fantastical 3 is daardoor niet eens zozeer een agenda-app, maar een echte alleskunner voor het plannen van je hele leven. Alles wat je in het leven kan plannen, kun je in Fantastical kwijt.

Andere handige functies bij het plannen van agenda-afspraken, zijn het bekijken van weersinformatie. Als je een activiteit voor buitenshuis gepland hebt, hoef je dus met Fantastical niet meer te wisselen tussen je agenda- en weer-app. Voor je huidige dag bekijk je de voorspellingen per uur en voor de dagen daarna alleen de algemene weersvoorspellingen. De getoonde info geldt voor je huidige locatie, helaas niet voor de locatie die gekoppeld is aan een agenda-afspraak.

Met alle nieuwe functies is Fantastical ook een soort spirituele opvolger van Sunrise, de populaire agenda-app die jaren geleden overgenomen werd door Microsoft. Mocht je na het stoppen van die app nog geen nieuwe opvolger gevonden hebben, dan is Fantatsical 3 zeker het proberen waard.

Beschikbaar op al je Apple-apparaten

Het prettige van Fantastical 3 is dat de app op alle Apple-apparaten beschikbaar is en ook gelijk is qua functies. Bij de vorige versie moest je nog voor elke app apart betalen en waren niet alle functies overal beschikbaar, maar dat is bij deze versie opgelost. Op de iPhone, iPad en Mac heb je dezelfde functies, zoals weergaves, agenda-verzoeken en alle andere nieuwe functies die Fantastical 3 rijk is.

Ook de Apple Watch-app is verbeterd, want de app draait nu volledig zelfstandig in watchOS 6. De Apple Watch-app heeft drie verschillende weergaven, namelijk je eerstvolgende afspraak, een scrollbare lijst met afspraken en taken en een lijst met alleen je taken en herinneringen. We vinden de Apple Watch-app prettiger in het gebruik dan Apple’s eigen Agenda-app, omdat de navigatie simpeler van opzet is. Bij Apple’s eigen Agenda-app op de Apple Watch verdwaal je soms nogal eens in de navigatie, maar daar hebben we bij Fantastical geen last van.

Wat ook goed is om te weten: Fantastical 3 is helaas niet in het Nederlands beschikbaar. Hierdoor werkt de functie om afspraken in natuurlijke taal toe te voegen iets minder handig, omdat je geen woorden als “zaterdag” kunt gebruiken. Ook de rest van de interface is geheel Engelstalig en dat vinden wij zeker een minpuntje.

Score 8.8 Gratis (met in-app aankopen) Voordelen + Heel veel functies voor de power-user

Beschikbaar op al je Apple-apparaten

Ziet er goed uit

Gratis te proberen Nadelen – Gratis versie beperkt qua functies

Premium-abonnement wel vrij prijzig

Niet Nederlandstalig

Grote hoeveelheid functies kan overweldigend zijn, waardoor het soms onoverzichtelijk is

Conclusie Fantastical 3

Fantastical 3 is zonder enige twijfel de beste agenda-app voor iPhone, iPad en Mac. De app zit barstensvol functies voor de echte power-user. Qua design is Fantastical 3 trouw gebleven aan zijn voorganger, maar de extra functies zoals het afstemmen van afspraken met vrienden of collega’s, interessante agenda’s en de vernieuwde taakfunctie maken van Fantastical de échte alles-in-één app. Dat wil echter niet zeggen dat Fantastical 3 voor iedereen de beste keus is. Als je al die extra functies zoals tijdzones en herinneringen niet nodig hebt, dan zijn er goedkopere alternatieven.

Fantastical 3 komt namelijk pas echt tot zijn recht als je de Premium-functie ontgrendelt. We vinden Fantastical Premium wel vrij prijzig. De gratis versie van de app is wat dat betreft wat te beperkt: in dat geval kun je beter voor een andere agenda-app kiezen. Mocht je er €5,49 per maand of €43,99 per jaar voor over hebben, dan is Fantastical 3 zonder enige twijfel de beste agenda-app.