Heb je nog veel papieren documenten in huis slingeren? Met de Notities-app kun je eenvoudig documenten inscannen, zodat je ze daarna kunt archiveren of doorsturen. In dit artikel lees je hoe je dat doet.

Documenten scannen in de Notities-app

Sinds iOS 11 bevat de Notities-app veel meer handige functies. Naast het maken van aantekeningen, lijstjes en tabellen en het gebruiken van ruitjespapier, kun je ook documenten inscannen. Je hebt daardoor geen aparte scanner-app meer nodig om snel even een scan te maken van dat papieren document. In deze tip leggen we je uit hoe de scannerfunctie in de Notities-app werkt.





Zo kun je een document scannen in Notities

Er zijn al heel veel scannerapps beschikbaar voor de iPhone en iPad, maar vanaf iOS 11 kun je dit standaard doen vanuit de Notities-app. Hierdoor kun je eenvoudig papieren documenten digitaliseren. De Notities-app herkent automatisch een document, maar je kan deze ook handmatig bijsnijden. Om een scan te maken, volg je onderstaande stappen:

Open de Notities-app en maak een nieuwe notitie aan. Tik in de werkbalk op de plus en kies voor Scan documenten.

De camera wordt nu geopend. Leg het te scannen document plat voor je neer. Rechtsboven kies je twee opties: automatisch of handmatig. Bij Automatisch wordt de scan automatisch gemaakt zodra het document herkend wordt en er een oranje kader omheen gezet wordt. Als je dit liever zelf wil doen, stel hem dan in op Handmatig. De scans verschijnen linksonder. Wil je deze nog bewerken, tik hier dan op. Onderin kun je kiezen voor een filter, de scan bijsnijden, kantelen of verwijderen. Tik op Gereed om het bewerken af te ronden.

Kies daarna rechtsonder op de knop Bewaar om de gemaakte scans te bewaren.

De scans worden nu automatisch in de notitie gezet. Heb je er meerdere achter elkaar gemaakt, tik er dan op zodat je door de verschillende scans kan scrollen.

Beveiliging van gescande documenten

Let op dat notities met een video, audio, pdf of bestandsbijlage niet kunnen worden vergrendeld. Scan dus niet je creditcard of kassabonnen van ‘geheime’ aankopen, als anderen ook gebruik van je iPhone of iPad maken. In dat geval kun je beter kiezen voor een app om documenten te scannen, die voorzien is van een pincodebeveiliging.

Scan in Notities delen

Wil je een gemaakte scan in de Notities-app delen via iMessage, Mail, AirDrop of andere manieren, dan kan dat:

Open de notitie waarin de scans opgeslagen staan. Tik de scans in de notitie aan. Kies rechtsboven voor het deelicoontje. Kies een methode om de documenten te scannen. Heb je meerdere scans gemaakt, dan worden deze in een enkel PDF-bestand bij elkaar gezet.

De documentscanner komt vooral van pas als je een notitie wil aanvullen met een geschreven bestand, bijvoorbeeld een vel aantekeningen van een hoorcollege of een vergadering. Op deze manier kun je de aantekeningen eenvoudig digitaliseren en in een notitie zetten en vanuit daar eventueel delen met anderen.

Gescande documenten doorzoeken

Na het scannen van documenten kun je zoeken naar specifieke woorden, dankzij de ondersteuning voor optische karakterherkenning (OCR) in iOS 13 en later. Hoe dit werkt lees je in onze tip gescande documenten doorzoeken:

Bekijk ook Doorzoek gescande documenten met de Notities-app Je kunt gemakkelijk een document scannen en doorzoeken in de standaard Notities-app van Apple. Sinds iOS 13 heeft Apple uitgebreidere ondersteuning voor OCR (Optical Character Recognition) en dat biedt nieuwe mogelijkheden!

Wil je meer opties, dan vind je in onze lijst van documentscanners voor de iPhone nog veel meer opties.